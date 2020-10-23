Как не набрать лишний вес зимой: полезные советы диетологов

Вместе с похолоданием появляется желание чаще заглядывать в холодильник, набирать больше еды для просмотра фильма или сериала, а также держать больше вкусностей дома к чаю или кофе.

Кроме того, перепад температуры легко вызывает отечность, а тренироваться в такую погоду больше не хочется. В связи с этим OBOZREVATEL решил опубликовать советы диетологов, как не набрать лишних килограмм во время холодного времени года.

Употреблять достаточное количество КБЖУ

Калории дают нам энергию, которой зимой нужно больше. Поэтому украинский диетолог Ольга Усенко посоветовала употреблять меньше белка и жиров и больше углеводов. При этом калорийность в день не изменится, а рациональное распределение энергии обеспечено. Также фрукты можно заменить сухофруктами, чтобы получить большее насыщение быстрыми углеводами.

Быть активным

Если есть возможность, то приобретите абонемент в спортзал. Если ее нет – тренируйтесь дома. В сети есть множество бесплатных видео с упражнениями, главное – желания. Таким образом в случае перебора калорий вы их "сожжете" во время активностей.

Соблюдать питьевой режим

Даже если пить совсем не хочется, вода все равно нужна нашему организму. Из-за ее нехватки замедляется обмен веществ, что в итоге приводит к лишнему весу. Старайтесь даже зимой каждый день употреблять 1,5-2 л воды. Также включайте в рацион жидкие супы, чаи, соки, компоты из сухофруктов (без сахара).

Соблюдать режим питания

Между приемами пищи не стоит делать перекусов или длинных перерывов. Если есть каждые 3,5-4 часа, то будет больше шансов похудеть. Последний прием пищи должен быть минимум за 2 часа до сна. Оптимальный вариант – полноценный завтрак, обед и ужин. Порции должны быть не слишком большими, переедание также вредит организму.

Одеваться теплее

Диетолог Катя Медушкина ранее отмечала, что тепло – это энергия. Поэтому нельзя позволять организму мерзнуть. Ведь при таких условиях он хочет получать все больше и больше калорий, и в результате неконтролируемого потребления пищи вы превышаете свою дневную норму.

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