Как не набрать лишний вес за новогодним столом: советы диетологов

Украинские диетологи рассказали, как не наесть лишних килограммов при обилии праздничных блюд и закусок в новогоднюю ночь.

Близится самое сложное время для тех, кто следит за фигурой. Мясные деликатесы, тазики оливье, тортики и сладости так и норовят отложиться лишним жирком на наших бедрах и животе. OBOZREVATEL узнал у диетологов, что же есть, чтобы не испортить себе утро 1 января огромной цифрой на весах.

Новогодний стол – испытание для худеющих. pixabay.com

Врач-нутрициолог, семейный врач и член Украинской Ассоциации диетологов Татьяна Кихтева раскрыла, что можно кушать за праздничным столом, чтобы не набрать вес, а диетолог Ольга Усенко дала рекомендации по питанию 31 декабря.

Специалисты в один голос трубят, что нет смысла отказывать себе во всем и в новогоднюю ночь хрустеть только сырыми овощами.

Диетологи рассказали, как подкорректировать рацион в новогоднюю ночь. pixabay.com

По словам диетолога Ольги Усенко, чтобы полакомиться любимыми новогодними блюдами, стоит всего лишь подкорректировать рацион 31 декабря, убрав из меню кисломолочную продукцию, гарниры, каши, хлеб и фрукты.

Примерное меню этого дня:

Завтрак – 2 яйца с овощами;

обед (через 4 часа) – курица/рыба с овощами;

ужин (в 17:00-18:00) – курица/рыба с овощами.

Четвертый прием пищи Усенко рекомендует сделать уже в 23:00-1:00, а после отсчитать 12 часов между последним приемом пищи и первым. 1 января диетолог советует есть яйца, морепродукты, сыр и овощи.

Самое "безопасное" блюдо на новогоднем столе. pixabay.com

"Там уже и фрукты могут проскакивать и что-то вкусненькое, но если соблюдать такой режим – будет супер хороший результат, и ничего не прилипнет на попу", – уверена диетолог.

Диетолог рассказала, как питаться перед и после Нового года. Instagram Ольги Усенко

А вот врач-нутрициолог Татьяна Кихтева говорит, что нужно также ориентироваться на приготовление новогодних блюд. По ее словам, в праздничную ночь можно позволять себе все, кроме жареных и копченых продуктов, а также салатов с майонезом.

"Ориентироваться нужно больше на то, как будут приготовлены блюда для праздничного стола. Не нужно есть никаких жареных и копченых продуктов, салатов, которые заправлены майонезом. То есть, это может быть рыба на пару, рыба запеченная либо обычные простые салаты, фрукты. В первую очередь надо смотреть на способ приготовления", – поделилась Кихтева.

Фрукты содержат меньше калорий, чем конфеты и пироги. pexels.com

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