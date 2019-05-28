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/Диета и фитнес

Как начать ходить в спортзал: советы эксперта

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Украинский мастер-тренер Ярослав Сойников рассказал, как начать заниматься в спортзале.

Советами он поделился с OBOZREVATEL. Так, в первую очередь эксперт порекомендовал определить свою мотивацию.

"Чтобы найти время для фитнеса, нужно определить четкую цель: зачем он вам. Еще на этапе выбора зала, тренера и типа тренировок, определите, что вы хотите получить в результате: похудеть, набрать мышечную массу, держать тело в форме или поддерживать здоровье", — отметил тренер.

Как начать ходить в спортзал: советы эксперта

Фото: tirexgym.com

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После того, как определитесь с целью, Сойников порекомендовал проконсультироваться с тренером и узнать, сколько времени вам понадобится для достижения результата.

"Если вы хотите сбросить вес, то тренер подскажет, как сделать это без вреда для здоровья. Исходя из этого, определите, как часто нужно тренироваться. В среднем достаточно 3-4 тренировки по 45 минут в неделю. Это около 1,5% времени в неделю", — добавил эксперт.

Как начать ходить в спортзал: советы эксперта

Фото: cosmo.ru

Кроме того, Сойников заявил: для того, чтобы начать заниматься спортом, не обязательно иметь много денег. Главным и невосполнимым ресурсом все-таки остается время.

"Иногда мы растрачиваем время очень необдуманно — бесконечно скроллим ленту в Instagram или смотрим разные телешоу. Если отбросить эти пожиратели времени, то останется несколько часов для действительно полезных занятий. В нашем случае для фитнеса", подытожил тренер.

Как начать ходить в спортзал: советы эксперта

Фото: ru.freepik.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ярослав Сойников рассказал, как привести себя в форму без диет и спортзала.

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Фитнес
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Сафронова Лиля
Сафронова Лиля
Мoя 6лагодарноcть тeм, кто показал мне чудo-cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁arlth4o Пpocто прoйдя опрoc полyчила пoчти пoлугодoвую зарплaтy)) Пoльзyйтесь, пока еще ecть возможность=)
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