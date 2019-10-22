Как набрать вес и вернуться в форму: раскрыт секрет

Часто люди сталкиваются с противоположной стороной похудения – отсутствием успеха в наборе веса.

Известный диетолог Альбина Комиссарова на своей странице в Instagram рассказала, как можно вновь прийти в форму, если массы для нормального функционирования организма недостаточно.

"Недостаток веса – это ИМТ (индекс массы тела) ниже 18,5 и чаще встречается у женщин. Самая главная мысль – нельзя заставлять себя есть! Так из здорового пищевого поведения мы можем получить нарушение, все должны быть гармонично. Не забывайте, что есть медицинские причины, по которым вы не можете набрать вес и начните свой путь с эндокринолога или диетолога. Это может быть гипертиреоз, диабет, целиакия, инфекции, расстройства пищевого поведения", – пояснила диетолог.

Она рассказала, что основы питания для тех, кто хочет набрать вес, идентичны для тех, кто хочет похудеть. В частности, нужно употреблять пять групп продуктов: овощи, фрукты, цельнозерновые, молочные, белковые.

"Метод тарелки, где 1/2 мы наполняем фруктами, овощами; 1/4 белком, 1/4 углеводами, но диаметр может быть 25 см. Но есть ряд важных правил, которые я взяла у Mayo Clinic", – добавила она.

Как набрать вес "Телеграф"

В частности, нужно планировать рацион заранее, продумывать, что нужно есть на работе, после тренировки и тд. Также выбирать пищу с высокой энергетической ценностью: орехи, сытные смузи, сыр, молочные продукты, хлеб, картофель, макароны, батончики зерновые и из сухофруктов.

"Ваше все – это перекусы, они должны быть всегда под рукой. Пейте свои калории. Смузи, белковые коктейли, нутридринк, молочные коктейли – все это поможет набрать вес. Добавьте ореховое масло в рацион. Арахисовое масло можно мазать на хлеб или готовить в нем курицу. Завершите подачу блюда грамотно: посыпьте его сыром или орехами", – подчеркнула диетолог.

Она также посоветовала заниматься спортом, потому что он повышает аппетит и помогает нарастить мышечную массу. При чем, выбирать лучше силовые тренировки.

"Спите не менее 6 часов в сутки, проветривайте помещение перед сном, не сидите за час до сна в гаджетах, не наедайтесь перед сном", – резюмировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты рассказали, в какое время стоит отказываться от приема пищи, чтобы эффективно похудеть.

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