Как меньше есть: названо топ-3 простых способа снизить повышенный аппетит

Украинский диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко рассказала, как контролировать чувство голода и снизить аппетит.

Подробностями она поделилась на своей странице в Instagram. "Если не контролировать ситуацию, то лишние калории очень легко компенсируют отсутствие солнца и комфортной температуры воздуха за счет чувства жора. Поэтому существует теория про увеличение жиров в такой период, а есть (для тех, кто страдает сильнее) теория про увеличение сложных углеводов", — рассказала Усенко.

Фото: bandy2016.ru

По словам диетолога, в свой рацион нужно добавить больше сложных углеводов. На помощь придут: цельнозерновой хлеб, все виды цельнозерновых круп, бобовые, картофель, крупы и хлебцы из цельного зерна. Усенко отметила, что лучше набирать калорийность именно с помощью этих продуктов, чем срываться на тортики.

Фото: aif.ru

Также она добавила, что обязательно нужно съедать минимум одну порцию каши в день.

"Среднее нужное дневное количество каши 200-300 г (в готовом виде) — это 70-100 г в сухом виде. Взвешивайте крупы в сухом виде если готовите на раз, а если готовите на несколько, тогда варите их 1:2 и взвешивайте в готовом", — объяснила Усенко.

Фото: girls-secrets.com.ua

Кроме того, эксперт по правильному питанию отметила, что вы можете себе позволить съесть и круасан. Главное, следить за разнообразием вашего рациона.

Фото: ivetta.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Усенко рассказала, почему важно питаться по режиму и как это влияет на похудение.

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