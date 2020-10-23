Как избавиться от жира на животе: 5 легких упражнений для красивого тела
Украинская фитнес-тренерк Ольга Сухова показала 5 упражнений для рельефного живота и общего тонуса тела.
Организм неохотно тратит жир на животе. Но всего 15 минут три раза в неделю могут способствовать его "сжиганию". Упражнениями тренер поделилась на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Каждое упражнение выполняем 1 минуту. После – отдых 20 секунд. И беремся за следующее упражнение. Выполняем 3 круга. Техника: в планке не прогибаться в пояснице, держим корпус ровно", – написала Сухова.
Шаги из планки с прыжками: смотреть видео
Переход на ноги из планки: смотреть видео
Поочередное подтягивание колен, прикасаясь к плечам: смотреть видео
Боковая планка: смотреть видео
Боковые планки и отжимания с колен: смотреть видео
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы 5 эффективных упражнений на ягодицы, которые можно легко выполнять в домашних условиях.