Как избавиться от жира на животе: 5 легких упражнений для красивого тела

Украинская фитнес-тренерк Ольга Сухова показала 5 упражнений для рельефного живота и общего тонуса тела.

Организм неохотно тратит жир на животе. Но всего 15 минут три раза в неделю могут способствовать его "сжиганию". Упражнениями тренер поделилась на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Каждое упражнение выполняем 1 минуту. После – отдых 20 секунд. И беремся за следующее упражнение. Выполняем 3 круга. Техника: в планке не прогибаться в пояснице, держим корпус ровно", – написала Сухова.

Шаги из планки с прыжками: смотреть видео

Переход на ноги из планки: смотреть видео

Поочередное подтягивание колен, прикасаясь к плечам: смотреть видео

Боковая планка: смотреть видео

Боковые планки и отжимания с колен: смотреть видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы 5 эффективных упражнений на ягодицы, которые можно легко выполнять в домашних условиях.