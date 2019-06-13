Как избавиться от целлюлита: звездный тренер показала простое упражнение

Известная украинская фитнес-тренер Анита Луценко показала простой способ избавиться от целлюлита.
Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в Instagram, назвав его упражнение "минутка" (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).
"Планка + вышагиваемы вперед = удлиненные мышцы ног, пресс, тонус ног, антицеллюлит, расправление плеч, растяжка", – перечислила звездный тренер набор действий.
Анита Луценко - планка
Скриншот
Она напомнила, что выполнять его нужно три подхода по 10 раз. По словам Луценко, эффект будет заметен, как через день, так и через две недели.
Анита Луценко - выпад вперед
Скриншот
Видео: Анита Луценко показала простое упражнение от целлюлита
Упражнение "минутка"! ⠀ Планка + вышагиваемы вперед = удлинённые мышцы ног, пресс, тонус ног, антицеллюлит, расправление плеч, растяжка! ⠀ Все как я люблю! 10 раз 3 подхода и через день и через 2 недели вы скажете мне спасибо так как эффект будет реально заметен! 😘😘
Как сообщал OBOZREVATEL, диетолог, эксперт по правильному питанию Катя Медушкина ранее пояснила, что такое целлюлит, почему он появляется, что усугубляет ситуацию и как от него избавиться.
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