Как избавиться от целлюлита: звездный тренер показала простое упражнение

Известная украинская фитнес-тренер Анита Луценко показала простой способ избавиться от целлюлита.

Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в Instagram, назвав его упражнение "минутка" (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

"Планка + вышагиваемы вперед = удлиненные мышцы ног, пресс, тонус ног, антицеллюлит, расправление плеч, растяжка", – перечислила звездный тренер набор действий.

Анита Луценко - планка Скриншот

Она напомнила, что выполнять его нужно три подхода по 10 раз. По словам Луценко, эффект будет заметен, как через день, так и через две недели.

Анита Луценко - выпад вперед Скриншот

Видео: Анита Луценко показала простое упражнение от целлюлита

Как сообщал OBOZREVATEL, диетолог, эксперт по правильному питанию Катя Медушкина ранее пояснила, что такое целлюлит, почему он появляется, что усугубляет ситуацию и как от него избавиться.

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