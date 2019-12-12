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12 декабря • обновлено в 09:53
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Как избавиться от целлюлита: назван эффективный метод

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Украинский диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко рассказала, как избавиться от целюллита при помощи питания.

Так, подробностями она поделилась на своей странице в Instagram. "Если появление целлюлита было спровоцированное вашим неправильным рационом и не совсем здоровым образом жизни, а не генетическим маркером, и не изменением гормонального фона и нюансами со здоровьем. Тогда новый рацион это основа основ, с которой стоит начать", — написала Усенко.

Как избавиться от целлюлита: назван эффективный метод

Фото: the-challenger.ru

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По словам диетолога, со своего рациона нужно убрать молочные продукты, картофель, сухофрукты и мед. Также она добавила, что фрукты можно употреблять, но только до 13:00 и несладкие: яблоки, гранат, цитрусовые.

Как избавиться от целлюлита: назван эффективный метод

Кроме того, Усенко добавила, что в рационе должны быть только цельные каши: гречка, рис, овсянка, перловка. Но употреблять их нужно до 14:00, или вообще лучше в первой половине дня.

Как избавиться от целлюлита: назван эффективный метод

Фото: aif.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты рассказали, как можно избавиться от жира на животе. Существует несколько простых и полезных упражнений.

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Автор
Кристина Долматова
Теги
диета питание
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