Как избавиться от целлюлита: назван эффективный метод

Украинский диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко рассказала, как избавиться от целюллита при помощи питания.

Так, подробностями она поделилась на своей странице в Instagram. "Если появление целлюлита было спровоцированное вашим неправильным рационом и не совсем здоровым образом жизни, а не генетическим маркером, и не изменением гормонального фона и нюансами со здоровьем. Тогда новый рацион это основа основ, с которой стоит начать", — написала Усенко.

Фото: the-challenger.ru

По словам диетолога, со своего рациона нужно убрать молочные продукты, картофель, сухофрукты и мед. Также она добавила, что фрукты можно употреблять, но только до 13:00 и несладкие: яблоки, гранат, цитрусовые.

Кроме того, Усенко добавила, что в рационе должны быть только цельные каши: гречка, рис, овсянка, перловка. Но употреблять их нужно до 14:00, или вообще лучше в первой половине дня.

Фото: aif.ru

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