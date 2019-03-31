Как избавиться от целлюлита: известный диетолог назвала рецепт

Избавиться от целлюлита и похудеть в ногах в домашних условиях поможет курс обертываний.

Рецепт прост, а добиться заметного результата можно всего за несколько недель, заявила известный диетолог и эксперт по правильному питанию Катя Медушкина в своем блоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Чтобы приготовить смесь для обертывания, нам понадобятся: пищевая пленка, оливковое масло, красный жгучий перец (или черный молотый перец), молотая корица, эфирные масла цитрусовых деревьев и одеяло", – отметила Медушкина.

Заранее рекомендуется проверить реакцию тела на красный перец, который является сильным аллергеном. Это можно сделать, нанеся его на 15-20 минут на тело. В случае аллергии, перец можно исключить, оставив только корицу.

Все компоненты необходимо тщательно смешать и нанести на распаренную кожу. После этого рекомендуется обернуться пленкой или использовать одеяло.

Катя Медушкина Скриншот

Состав наносится на 15-30 минут в зависимости от реакции. "Если жжение становится невыносимым – немедленно смывайте обертывание. После процедуры смываем все теплой водой и наносим на тело увлажняющий крем", – отметила диетолог.

Катя Медушкина Скриншот

Она уточнила, что курс составляет 10-15 раз с перерывом в 2-3 дня.

"Помните, что существуют противопоказания: это заболевания сердечно-сосудистой системы или почек, беременность, варикоз", – пояснила Катя Медушкина.

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