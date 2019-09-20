Как избавиться от растяжек: диетолог раскрыла секрет

В природе не существует метода, который полностью избавит от растяжек после похудения, однако можно уменьшить их видимость при помощи косметической процедуры.

Об этом рассказала известный диетолог Альбина Комиссарова на своей странице в Instagram, разъяснив, что по статистике 50-90% представительниц слабого пола сталкиваются с этой проблемой.

"Чаще всего растяжки появляются после родов или после резкого набора веса. Они не опасны для здоровья и несут в себе чисто косметический дефект. А теперь главное: крема, масла, массаж, практически не влияют на возникновение растяжек. Никто не отрицает необходимость увлажнять и питать кожу, но вы должны быть готовы, что это не спасет вас от растяжек", – отметила Комиссарова.

Растяжки на теле pinterest

По словам диетолога, на появление растяжек влияет три фактора: высокий вес, возраст и генетика. Еще одной из причин является многоплодная беременность.

"Что можно сделать, чтобы растяжек не появилось? Ничего. Но можно, например, не худеть на голодных диетах на 10 кг за месяц. Как убрать растяжки? Нет ни одного метода, который показал бы высшую степень доказанного эффекта. Однако наибольшую эффективность показало лазерное удаление растяжек, это уменьшало их видимость на 50-70%. Как видите, бороться с растяжками довольно сложно. Любите себя, небольшой кожный дефект не должен мешать вашему качеству жизни", – резюмировала она.

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