Как избавиться от переедания перед сном: раскрыт секрет

Многим женщинам знакомо желание перед сном зайти на кухню, чтобы "заморить червячка", и выйти оттуда с чувством сильного перенасыщения.

Как избавиться от переедания по вечерам рассказала эксперт по осознанному питанию Евгения Меглинская для блога Pravda o ede в Instagram, уточнив, что подход будет отличаться от того, что советуют в интернете – на примере приема ванны с лепестками роз.

Какие функции выполняет переедание по вечерам

Утоление голода, если мало было съедено днем;

Своеобразная анестезия чувств: чтобы избежать неприятных ощущений;

Снизить тревогу;

Занять себя едой вместо неприятных дел;

Получить дополнительные минуты дозволенного отдыха;

Получить удовольствие, так как другим способом почти или вовсе не получается;

Почувствовать близость с мужем, друзьями или детьми за едой.

"Список для каждого человека всегда выстраивается индивидуально в процессе терапии. Вариант с ванной подходит только разве что для 6-го пункта. В других случаях, вам должны помогать специальные навыки, которые помогают справляться с эмоциями, переносить стресс, улучшать отношения с близкими и родными, а также к самому себе", – поделилась эксперт.

VistaNews

Она пояснила, что важно понимать функцию переедания. Чтобы не употреблять много пищи перед сном, можно применить навыки. Тогда желание поесть от души по вечерам будет снижаться.

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