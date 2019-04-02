Как худеть и получать удовольствие: советы эксперта

Семейный врач и диетолог медицинского центра "Академия нашего здоровья" Екатерина Мартовицкая рассказала, как можно похудеть без насилия над собой и даже с удовольствием.

Так, по словам Мартовицкой, важно построить свой режим питания таким образом, чтобы не испытывать чувства голода. Нужно определить, какая пища вас насыщает (но не перегружает) витаминами и питательными веществами, сообщает "ТСН".

"При достаточном потреблении любимой еды, которая насыщает всеми необходимыми калориями и питательными веществами, как правило, снижается потребность во "вредной" еде, и уже проще будет отказаться от торта с кремом. В таком случае силу воли нужно использовать не на ограничения, а на заботу о себе с учетом всех своих потребностей. Тогда вы будете испытывать удовлетворение без насилия над собой, и ваш вес будет уходить", — отметила диетолог.

Фото: theglare.info

Кроме того, Екатерина добавила, что если вам вдруг захочется съесть что-то вредное — позвольте себе это. Ведь, когда вы употребите этот продукт, а не только будете думать — тяга к нему уменьшится. Также она отметила, что нужно задуматься над тем, почему вам хочется, к примеру, именно жареной картошки или гамбургера.

"Ответьте себе на вопрос, почему вам хочется именно жареной картошки. Может быть, потому, что вы едите раз в день? Поэтому хочется яркого вкуса, тяжелой еды, которая быстро насыщает. Тогда подумайте о том, чтобы есть чаще. Если вы будете завтракать, обедать и ужинать с двумя перекусами между этими приемами пищи, вряд ли 4-5 раз в день вам будет действительно хотеться есть жареную картошку или гамбургеры", — добавила Мартовицкая.

Фото: FashionBank

Также диетолог подытожила: все, что вы даете своему телу, должно быть питательным, делать его довольным и счастливым. Такая установка быстрее и более здоровым путем ведет к результату. И, может быть, вы не получите идеальные формы, но точно будете более счастливыми и здоровыми.

Фото: aif.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американские медики и специалисты назвали одну из самых популярных диет на 2019 год. Этот тип питания помогает похудеть и не набрать вес снова.

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