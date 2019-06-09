Как худеть и не считать калорий: раскрыт секрет

Худеть и быть здоровым можно без подсчета калорий, для чего необходимо придерживаться нескольких правил.
Популярный диетолог и нутрициолог Лачин Джанкулиева на своей странице в Instagram рассказала, что нужно делать, чтобы не укладывать свой рацион в определенные рамки и не издеваться над собой.
"Научитесь наслаждаться едой, не отвлекаясь на гаджеты, погрузитесь в процесс, кушайте осознанно. Помните, что переваривание начинается со взгляда, когда вы видите красиво оформленную тарелку с вашей любимой едой, нейроны дадут сигнал, что можно вырабатывать пищеварительный сок", – напомнила специалист.
Похудение и калории
pixabay
Еще одним пунктом является тщательное пережевывание каждого куска пищи. Если есть размеренно, выделяется фермент амилаза, который расщепляет крахмал. В противном случае прерывается естественный процесс переваривания пищи. Куски начнут бродить и гнить, что приведет к росту патогенной микрофлоры, а это может довести до ожирения.
"Питайтесь натуральной пищей на сколько возможно: овощи, зелень, фрукты, ягоды, орехи, рыба, мясо – желательно домашнее. Потому что, в большинстве случаев магазинное мясо напичкано антибиотиками, что тоже плохо влияет на микрофлору. Соблюдайте принцип 80/20, где 80% это натуральная, природная пища, а 20% готовая продукция, но с хорошим составом, без непонятных компонентов. Пусть в дальнейшем это превратится на 90/10", – также посоветовала диетолог.
Питание
pixabay
Утверждение "нужно уложиться в калораж, а есть можно все" является мифом. По словам Джанкулаевой, существует много случаев, когда девушки едят строго по калориям. Часто это приводит к гормональным сбоям, нарушениям эпителия кишечника, анемии и проблемам с кожей.
"Думайте о качестве, а не о количестве. В вашем рационе должны быть и жиры, и белки, сложные углеводы, клетчатка. Не забывайте про воду! Если пить достаточное количество воды (30мл на кг), организм не будет путать сигналы жажды и голода", – резюмировала она.
Что делать, чтоб быть стройным и здоровым без подсчёта калорий?! ⠀ Научитесь наслаждаться едой, не отвлекаясь на гаджеты, погрузитесь в процесс, кушайте осознанно. Помните, что переваривание пищи начинается со взгляда, когда вы видите красиво оформленную тарелку с вашей любимой едой, нейроны дадут сигнал, что можно вырабатывать пищеварительный сок и пока пища дойдёт до желудка, там уже все бойцы будут готовы к работе и не станет развиваться гипоацидность или нехватка ферментов. Все компоненты пищи будут усваиваться хорошо, и тогда мозг, сам даст сигнал СТОП. ⠀ Пережёвывайте тщательно каждый кусочек пищи. Амилаза слюны, это первый пищеварительный фермент, с которой сталкивается еда и она расщепляет крахмал. В спешке, не пережёвывая, вы прерываете естественный процесс переваривания пищи, вся нагрузка пойдёт на ваш желудок и он может не справиться с этим. Непереваренные куски пищи начнут бродить, гнить, что приведёт к росту патогенной микрофлоры, а там и до ожирения не далеко. О влиянии микрофлоры на ожирение, расскажу в следующем посте. ⠀ Питайтесь натуральной пищей на сколько возможно: овощи, зелень, фрукты, ягоды, орехи, рыба, мясо - желательно домашнее. Почему домашнее? Потому что, в большинстве случаев магазинное мясо напичкано антибиотиками, что тоже плохо влияет на микрофлору. ⠀ Соблюдайте принцип 80/20, где 80% это натуральная, природная пища, а 20% готовая продукция, но с хорошим составом, без непонятных компонентов. Пусть в дальнейшем это превратится на 90/10. ⠀ Не обманывайте себя, говоря: "ГЛАВНОЕ УЛОЖИТЬСЯ В КАЛОРАЖ, А ЕСТЬ МОЖНО ВСЁ". Ко мне на консультацию приходят девушки, которые не отказались от пищевого мусора, но ели строго по калориям. В итоге, гормональные сбои, нарушения эпителия кишечника из-за которой началась анемия, проблемы с кожей. ⠀ Думайте о качестве, а не о количестве. В вашем рационе должны быть и жиры, и белки, сложные углеводы, клетчатка. ⠀ Не забывайте про воду! Если пить достаточное количество воды (30мл на кг), организм не будет путать сигналы жажды и голода. ⠀ Более подробно, как составить себе рацион, не считая калории, с помощью которого вы похудеете и оздоровитесь, я расскажу на вебинаре, который проведу 18 июня, в 18:00.
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