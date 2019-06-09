Как худеть и не считать калорий: раскрыт секрет

Худеть и быть здоровым можно без подсчета калорий, для чего необходимо придерживаться нескольких правил.

Популярный диетолог и нутрициолог Лачин Джанкулиева на своей странице в Instagram рассказала, что нужно делать, чтобы не укладывать свой рацион в определенные рамки и не издеваться над собой.

"Научитесь наслаждаться едой, не отвлекаясь на гаджеты, погрузитесь в процесс, кушайте осознанно. Помните, что переваривание начинается со взгляда, когда вы видите красиво оформленную тарелку с вашей любимой едой, нейроны дадут сигнал, что можно вырабатывать пищеварительный сок", – напомнила специалист.

Похудение и калории pixabay

Еще одним пунктом является тщательное пережевывание каждого куска пищи. Если есть размеренно, выделяется фермент амилаза, который расщепляет крахмал. В противном случае прерывается естественный процесс переваривания пищи. Куски начнут бродить и гнить, что приведет к росту патогенной микрофлоры, а это может довести до ожирения.

"Питайтесь натуральной пищей на сколько возможно: овощи, зелень, фрукты, ягоды, орехи, рыба, мясо – желательно домашнее. Потому что, в большинстве случаев магазинное мясо напичкано антибиотиками, что тоже плохо влияет на микрофлору. Соблюдайте принцип 80/20, где 80% это натуральная, природная пища, а 20% готовая продукция, но с хорошим составом, без непонятных компонентов. Пусть в дальнейшем это превратится на 90/10", – также посоветовала диетолог.

Питание pixabay

Утверждение "нужно уложиться в калораж, а есть можно все" является мифом. По словам Джанкулаевой, существует много случаев, когда девушки едят строго по калориям. Часто это приводит к гормональным сбоям, нарушениям эпителия кишечника, анемии и проблемам с кожей.

"Думайте о качестве, а не о количестве. В вашем рационе должны быть и жиры, и белки, сложные углеводы, клетчатка. Не забывайте про воду! Если пить достаточное количество воды (30мл на кг), организм не будет путать сигналы жажды и голода", – резюмировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее специалисты рассказали о преимуществах итальянской диеты. Она не имеет ничего общего с голоданием и относится к самым эффективным для похудения.

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