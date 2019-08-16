"Как это возможно в 61?" Мадонна довела фанатов до исступления шпагатом в чулках

Американская поп-дива Мадонна, которой 16 августа исполнился 61 год, довела фанатов до исступления новым роликом.

Звезда в чулках в сеточку всего за день до своего дня рождения продемонстрировала, как делает поперечный шпагат, лежа на спине (чтобы посмотреть разминку Мадонны, проскролльте до конца страницы).

Мадонна за неделю до 61 года instagram /madonna

Как известно, артистка тщательно следит за своим телом, много танцует и занимается фитнесом, что позволяет ей выглядеть явно не на свой возраст. Многие по сей день считают ее эталоном для подражания, что неудивительно.

Мадонна делает шпагат на спине Кадр из видео

"Мадам готовится ко дню икс", – подписала дива под роликом, на котором помимо впечатляющих упражнений умудрялась еще и переписываться по телефону.

Пикантно выполненный шпагат Мадонны не оставил равнодушными поклонников, которые были в шоке от ее пластики. В комментариях пожелали всем так выглядеть в возрасте 60+.

Мадонна показала роскошную растяжку instagram /madonna

"Как можно быть такой гибкой в 61 год? Потрясающее тело", "Вы так хороши в многозадачных упражнениях и текстовых сообщениях", "Возраст – только число", "Выглядит отлично для вашего возраста", "Всем бы быть такими в эти года", "Секси-бабуля", – прокомментировали впечатленные фанаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Мадонна прервала четырехлетнее молчание и презентовала очень пикантный клип к песне Medellín из нового альбома Madame X. Композицию дива исполнила с горячим колумбийцем Малумой, показав сцены откровенного характера с мужчиной.

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