Как есть все и не толстеть: диетолог раскрыла секрет

Многие желающие похудеть мечтают есть все подряд и не толстеть, и это на самом деле возможно.
Известный диетолог Альбина Комиссарова на своей странице в Instagram раскрыла секреты и привычки стройных людей, которым это удается.
Сосредоточиться на еде. По словам диетолога, это действительно помогает, если убрать гаджеты и выключить сериал во время процесса поглощения пищи. Таким образом не пропускается чувство насыщения.
Питаться сосредоточенно
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Есть то, что вкусно и хочется. "Я вижу, как девушки едят некоторые продукты, потому что "полезно", например, смузи-боул на 500 ккал, вместо бутерброда, который хотелось на 250 ккал; демонизируют продукты: сахар нельзя, а шоколад на кокосовом нектаре можно. Ешьте то, что любите, еда должна доставлять удовольствие", – подчеркнула Комиссарова.
Есть фрукты и ягоды. Диетолог подчеркивает, что это отличный заменитель сладкого и случайных перекусов.
Есть фрукты и ягоды для похудения
Фото: kaprizulka.mediasole.ru
Вести активный образ жизни. По словам Комиссаровой, нужно ходить по лестнице, гулять вечером, участвовать в марафонах и забегах.
Не считать калории и БЖУ. Диетолог настаивает, что нужно есть разнообразную пищу и контролировать порции методом тарелки.
Есть столько, сколько хочется и не переедать. Это, по словам специалиста, является главным секретом стройных людей. Уметь говорить себе слово "нет" – последний способ.
Я ЕМ ВСЕ И НЕ ТОЛСТЕЮ! Каждая из нас мечтает сказать эту фразу. Есть ли какие-то секретные Привычки, которым можно научиться? ✅Сосредоточьтесь на еде. Многие игнорируют этот совет, но убрать гаджеты и выключить телевизор во время еды помогает есть медленнее и не пропустить чувство насыщения. ✅Ешьте то, что вкусно и хочется. Дело не в том, чтобы есть одни тортики. Но я неоднократно вижу, как девушки: 🔹сидят по написанному кем-то меню и едят то, что нужно, а не что хочется 🔹едят некоторые продукты, потому что "полезно", например, смузи-боул на 500 ккал, вместо бутерброда, который хотелось на 250 ккал 🔹демонизируют продукты: сахар нельзя, а шоколад на кокосовом нектаре можно. Ешьте то, что любите, еда должна доставлять удовольствие! ✅Ешьте фрукты! Уж чего, а фруктов бояться не надо(и бананов тоже). Вместо сладкого и случайных перекусов - выбирайте любимые фрукты и ягоды. ✅Ведите активный образ жизни. И дело не в спорте! Ходите по лестнице, гуляйте вечером, участвуйте в спортивных марафонах и забегах - это интересно! ✅Не считайте калории и БЖУ, если вы не профессиональный спортсмен или нуждаетесь в спец диете Вы видели стройняшку "от природы", которая считает калории и ходит с весами? Ешьте разнообразно и контролируйте порции методом тарелки. ✅Но главный секрет - стройные люди едят только, когда голодны и не переедают. На программе мы учимся распознавать чувство голода и насыщения по специальной шкале, работая с дневником. ✅Умейте говорить "нет" и отказываться от еды. Кстати, как грамотно это делать могу написать отдельный пост. ❤️Продолжение писать?
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