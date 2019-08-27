Как есть все и не толстеть: диетолог раскрыла секрет

Многие желающие похудеть мечтают есть все подряд и не толстеть, и это на самом деле возможно.

Известный диетолог Альбина Комиссарова на своей странице в Instagram раскрыла секреты и привычки стройных людей, которым это удается.

Сосредоточиться на еде. По словам диетолога, это действительно помогает, если убрать гаджеты и выключить сериал во время процесса поглощения пищи. Таким образом не пропускается чувство насыщения.

Питаться сосредоточенно pixabay

Есть то, что вкусно и хочется. "Я вижу, как девушки едят некоторые продукты, потому что "полезно", например, смузи-боул на 500 ккал, вместо бутерброда, который хотелось на 250 ккал; демонизируют продукты: сахар нельзя, а шоколад на кокосовом нектаре можно. Ешьте то, что любите, еда должна доставлять удовольствие", – подчеркнула Комиссарова.

Есть фрукты и ягоды. Диетолог подчеркивает, что это отличный заменитель сладкого и случайных перекусов.

Есть фрукты и ягоды для похудения Фото: kaprizulka.mediasole.ru

Вести активный образ жизни. По словам Комиссаровой, нужно ходить по лестнице, гулять вечером, участвовать в марафонах и забегах.

Не считать калории и БЖУ. Диетолог настаивает, что нужно есть разнообразную пищу и контролировать порции методом тарелки.

Есть столько, сколько хочется и не переедать. Это, по словам специалиста, является главным секретом стройных людей. Уметь говорить себе слово "нет" – последний способ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты рассказали, как убрать лишний жир с живота, который портит не только внешний вид, но и плохо влияет на здоровье.

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