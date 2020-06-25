Как есть все и не поправляться
Такое питание подходит только стройным людям, которые ведут активный образ жизни. Остальным такой метод противопоказан.
Почему?
Стройному человеку в голову не придет ежедневно есть макароны, булочки, пельмени, сало, торты и прочие "ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНЫЕ" продукты. А вот человек с избыточным весом не видит свою жизнь без них и ищет диеты, где можно есть абсолютно все. А потом удивляется почему диеты не работают. ДА, ПОТОМУ ЧТО НЕЛЬЗЯ ЕСТЬ ВСЕ И ХУДЕТЬ!!! Если вы стройный человек – вам можно есть все, но в небольших количествах, т.к. если злоупотреблять жаренной картошкой с котлетами, за месяц можно набрать около 5 кг.
Итак… если хотим есть все, сначала нужно похудеть. Потом можно, но в небольших количествах.
Для того, чтобы немного похудеть, нужно придерживаться простых правил.
Выходить из-за стола голодным.
Исключить переедания.
Не забывать, что полное насыщение приходит через 20 минут после еды.
Кушать медленно и получать удовольствие от съеденного.
Не хотите есть – не ешьте. Забудьте про правила обязательных завтраков, обедов, ужинов, перекусов. Кто вообще это придумал. Слушайте свой организм.
В любой стрессовой ситуации – попейте водички.
Раз в неделю устраивайте себе разгрузочные дни.
Питайтесь по системе 16/8.
Соблюдайте питьевой режим и режим сна.
Не сидите на непонятных диетах, где можно есть абсолютно все. Они не работают. А если и работают, то не приносят долгосрочного результата.
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Есть что-то, что вы себе не позволяете?