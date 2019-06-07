Как есть фрукты летом: диетолог дала совет

С приходом лета не стоит накидываться на фрукты, потому что это может привести к обострению желудочных заболеваний, "переохлаждению" пищеварения и набору веса.

Диетолог и специалист по питанию (Высшая Школа тибетской медицины) и Аюрведе Валентина Ивушкина на своей странице в Instagram дала несколько полезных и важных советов.

"Нам хочется получить как можно больше витаминов, но в этой погоне мы легко можем переборщить и переохладить пищеварение. Самые уязвимые органы для холода – поджелудочная и желудок. Именно из-за обилия сырой пищи летом люди часто испытывают обострение желудочных заболеваний осенью – гастрита, панкреатита и т.п. Поэтому нужно помнить не только о витаминах, но и о пищеварительном огне, который отвечает за метаболизм, а следовательно и за вес и за множество других процессов в теле", – рассказала она.

Фрукты летом pixabay

По ее словам, тягу к фруктам часто объясняет банальная жажда. Потому сначала стоит выпить воды, и только потом организм подскажет, что ему нужно. Диетолог посоветовала не забывать про термически обработанную пищу летом: супы, рагу, бульоны, мясо, тушеные овощи и запеканки.

Как правильно употреблять фрукты – правила

Утром стараться не пить соки / смузи, и не есть сырые фрукты. Завтрак должен быть термически обработанным и состоять из неслизистых продуктов, а уже ко второму приему пищи можно добавить гранат, яблоко и ягоды.

Перед обедом можно съесть сладкий фрукт: банан, арбуз и грушу. Но делать это нужно не менее, чем за 30 минут до еды, чтобы избежать вздутия и образования токсинов.

В периоды 2:00 – 6:00 и 14:00 – 18:00 полезны тяжелые и питательные фрукты, например, банан.

А вечером специалист советует есть немного фруктов, но до ужина.

Бананы pixabay

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