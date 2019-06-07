Как есть фрукты летом: диетолог дала совет

С приходом лета не стоит накидываться на фрукты, потому что это может привести к обострению желудочных заболеваний, "переохлаждению" пищеварения и набору веса.
Диетолог и специалист по питанию (Высшая Школа тибетской медицины) и Аюрведе Валентина Ивушкина на своей странице в Instagram дала несколько полезных и важных советов.
"Нам хочется получить как можно больше витаминов, но в этой погоне мы легко можем переборщить и переохладить пищеварение. Самые уязвимые органы для холода – поджелудочная и желудок. Именно из-за обилия сырой пищи летом люди часто испытывают обострение желудочных заболеваний осенью – гастрита, панкреатита и т.п. Поэтому нужно помнить не только о витаминах, но и о пищеварительном огне, который отвечает за метаболизм, а следовательно и за вес и за множество других процессов в теле", – рассказала она.
Фрукты летом
pixabay
По ее словам, тягу к фруктам часто объясняет банальная жажда. Потому сначала стоит выпить воды, и только потом организм подскажет, что ему нужно. Диетолог посоветовала не забывать про термически обработанную пищу летом: супы, рагу, бульоны, мясо, тушеные овощи и запеканки.
Как правильно употреблять фрукты – правила
Утром стараться не пить соки / смузи, и не есть сырые фрукты. Завтрак должен быть термически обработанным и состоять из неслизистых продуктов, а уже ко второму приему пищи можно добавить гранат, яблоко и ягоды.
Перед обедом можно съесть сладкий фрукт: банан, арбуз и грушу. Но делать это нужно не менее, чем за 30 минут до еды, чтобы избежать вздутия и образования токсинов.
В периоды 2:00 – 6:00 и 14:00 – 18:00 полезны тяжелые и питательные фрукты, например, банан.
А вечером специалист советует есть немного фруктов, но до ужина.
Бананы
pixabay
✳ Как есть фрукты летом: 4 важных рекомендации ✳ Летом всем нам хочется больше овощей и фруктов: тела нагреваются солнцем, и первое, что нам хочется сделать – охладиться с помощью смузи, соков или просто свежих фруктов. Наверно, вам знакомо это чувство: вы идёте с работы вроде бы голодный, дома вас ждет суп, но вы "напарились" в метро, машине или на улице, и вам совсем не хочется супа – вот бы выпить стакан фреша и закусить килограммом клубники! Но утолить жажду можно и теплой водой – просто отлично работает! Лично я так часто делаю. Это не значит, что я не ем сырые фрукты. Просто стараюсь соблюдать баланс между тёплой и холодной по свойствам пищей: иногда могу выпить тёплой воды, а иногда приготовить себе смузи, фреш или купить лоток клубники. Летом я стараюсь не слишком увлекаться сырой едой, потому что знаю, чем это чревато. Как я уже рассказывала, почти вся сырая пища холодная по свойствам. И несмотря на жару, Холод может легко накопиться в теле. Крайне важно не забывать про термически обработанную еду: рагу, супы, бульоны, мясо, тушеные овощи, запеканки, котлетки… Прекрасные рецепты, расставленные по циклу элементов (а значит максимально полезные!), я даю в программе. С фруктами не стоит кидаться крайности. Нам хочется получить как можно больше витаминов, но в этой погоне мы легко можем переборщить и переохладить пищеварение. Самые уязвимые органы для Холода – поджелудочная и желудок. Именно из-за обилия сырой пищи летом люди часто испытывают обострение желудочных заболеваний осенью – гастрита, панкреатита и т.п. Поэтому нужно помнить не только о витаминах, но и о пищеварительном огне, который отвечает за метаболизм, а следовательно и за вес и за множество других процессов в теле. Как правильно употреблять фрукты в течение дня? 1⃣ Утром лучше вообще не есть сырые фрукты (а также не пить соки и смузи). Можно позволить себе немного неслизистых фруктов на второй завтрак, например, гранат, яблоко, ягоды. Первый же завтрак обязательно должен быть термически обработанным и состоять из неслизистых продуктов – это крайне важно для пищеварения, мочеполовой, гормональной и иммунной системы. 2⃣ Перед обедом будут очень (продолжение в карусели👉👉👉)
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