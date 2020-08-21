Как есть фрукты и не толстеть: Каменских дала советы

Украинская певица Настя Каменских, также известная как NK, посоветовала, как употреблять фрукты и ягоды так, чтобы не толстеть.

Секретами правильного питания знаменитость поделилась на своей странице в Instagram. По ее словам, не стоит забывать, что фрукты содержат в себе сахар и имеют высокую калорийность. Если употреблять их много, то это может сказаться на фигуре.

"Я слежу за своим питанием и знаю примерную калорийность ягод, которые у меня на столе. Если у вас дома есть весы, вы тоже можете считать, сколько вы едите за день, но не выходя при этом за свою норму калорий", – объяснила Каменских .

Певица призналась, что больше всего любит лето за разнообразие ягод и фруктов Instagram Насти Каменских

Чтобы есть фрукты и не поправляться, певица посоветовала соблюдать следующие правила:

бананы и виноград гораздо калорийнее, чем другие фрукты, поэтому их не должно быть много в рационе;

есть не более 300 г фруктов в день;

фрукты и ягоды – это в основном углеводы, поэтому их лучше употреблять на завтрак;

лучше есть целые фрукты и ягоды, чем выбирать соки или смузи.

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