Как эффективно худеть: диетолог назвала 4 простых шага

Перед началом похудения необходимо посчитать индекс массы тела. Если он будет в норме, то сбросить нужно всего 1-2 килограмма за месяц.

Если ИМТ выше 40, то сбрасывать вес нужно активнее, сообщила в Telegram диетолог Виктория Кляус.

Вторым шагом на пути к идеальной фигуре должен стать отказ от всех красителей, сахара, ароматизаторов, трансжиров, жирных, жареных и соленых продуктов.

Третий шаг – планирование рациона."Обычно к середине недели "правильная" еда заканчивается, готовить некогда и "не знаю, что". На этом похудение заканчивается", – предупредила диетолог.

Заключительным этапом она назвала комплексное похудение, то есть не только правильное питание, а и начало занятий спортом или фитнесом.

Правильное похудение

Как писал OBOZREVATEL, диетологи сообщили, что для похудения нужно не только заниматься в спортзале и правильно питаться, а в некоторых случаях и обследоваться у врачей. Также нужно обратить внимание, что перекусы орехами и кофе тоже считаются как приемы пищи.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.