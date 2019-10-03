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3 октября • обновлено в 14:00
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Как достичь плоского живота за короткий срок: названа эффективная диета

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Плоский живот — мечта многих девушек, ведь это красиво, эффектно и сексуально. А чтобы она стала реальностью — нужно правильно питаться.

Как сообщает "Di Lei", существует специальная диета для плоского живота, которую создал американский доктор Мехмет Оз. Главным условием ее является ограничение потребления углеводов. Из-за отсутствия такой пищи организм будет брать запасы из жировых отложений, чтобы переработать их в энергию. В результате жира станет меньше.

Как достичь плоского живота за короткий срок: названа эффективная диета

Фото: mastervdome-online.ru

Отметим, что данная диета позволяет улучшить работу кишечника. Соблюдать ее нужно 21 день, делая запреты на следующие продукты: белый сахар, выпечку, молочные продукты, алкоголь. Разрешается употреблять греческий йогурт, овощной бульон, артишоки, спаржу, кабачки, помидоры и белковые продукты. Также диета для плоского живота включает потребление мононенасыщенных жиров, но в умеренных количествах.

Как соблюдать диету для плоского живота

Как достичь плоского живота за короткий срок: названа эффективная диета

Фото: quanlygioi.com

  • Употреблять на завтрак протеиновый коктейль. Также разрешается кофе/чай с закусками (орехи, яблоко);

  • Во время обеда сконцентрироваться на белках;

  • Употреблять овощи;

  • Пить много воды.

Отмечается, что во время данной диеты желательно принимать имбирь для предотвращения воспаления кишечника.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты назвали диету, которая поможет быстро похудеть, скинув 10 кг за неделю.

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диета
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