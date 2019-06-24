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Как держать себя в форме: диетолог перечислила запретные продукты

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Для нормального обмена веществ и красивой фигуры стоит ограничить употребление ряда продуктов, ,а после 30 лет и вовсе отказаться.

Известный диетолог и эксперт по питанию Катя Медушкина написала на своей странице в Instagram список и причины.

"С возрастом у женщины меняется гормональный фон и замедляется обмен веществ. Поэтому я подготовила для вас список продуктов, которых избегать стоит всем, но после 35-40 лет их употребление точно стоит ограничить", – пояснила она.

Красота и продукты

Красота и продукты

TutKnow

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От чего стоит отказаться или ограничить употребление

Изделия из белой муки. По словам Медушкиной, при изготовление выпечки используется не только белая мука, которая отличается высокой калорийностью, но и большое количество сахара и маргарина. А последний содержит трансжиры, употребление которых связано с увеличением вероятности сердечно-сосудистых заболеваний. Также гликемический индекс мучных продуктов повышает риск развития диабета 2 типа.

Сахар. В крови при употреблении повышается уровень глюкозы и происходит выброс инсулина. Избыток глюкозы переходит в "жировое депо". "Сахар, как и все простые углеводы (в том числе и фрукты!), нужно сократить в своем рационе до 10% от суточной нормы калорий", – добавила она.

Питание

Питание

Иллюстрация

Соль. Она задерживает жидкость в организме и вызывает отеки. Натрий способствует повышению артериального давления, повышает нагрузку на сердце и почки.

Фаст-фуд. Невозможно отследить, из чего готовят продукты в ресторанах быстрого питания.

Пакетированные соки и газировки. В сладких напитках содержится много сахара. Например, в банке "колы" содержится двухдневная норма, что грозит ожирением и диабетом.

С возрастом у женщины меняется гормональный фон и замедляется обмен веществ. Поэтому я подготовила для вас список продуктов, которых избегать стоит всем, но после 35-40 лет их употребление точно стоит ограничить!👇 ⠀ Ставьте ❤️, если будете следовать моим советам! ⠀ ❌Изделия из белой муки ⠀ Я уже не раз писала, почему от выпечки и белого хлеба стоит отказаться. При их изготовлении используется не только белая мука (никакой пользы, зато высокая калорийность), но и большое количество сахара. И невероятное количество маргарина. А он, в свою очередь, содержит трансжиры, употребление которых напрямую связано с увеличением вероятности сердечно-сосудистых заболеваний.. Кроме того, высокий гликемический индекс мучных продуктов повышает риск развития диабета 2 типа. ⠀ ❌Сахар ⠀ Когда мы употребляем сахар, его содержание в крови увеличивается. В итоге повышается уровень глюкозы и происходит выброс инсулина. Избыток глюкозы переходит в “жировое депо”. Сахар, как и все простые углеводы (в том числе и фрукты!), нужно сократить в своем рационе до 10% от суточной нормы калорий! ⠀ ❌Соль ⠀ Соль задерживает жидкость в организме и вызывает отеки. Натрий способствует повышению артериального давления, повышает нагрузку на сердце и почки. ⠀ ❌Фаст-фуд ⠀ Избыток соли и сахара, трансжиры и консерванты… И полная невозможность отследить состав продуктов. Из чего готовят в ресторанах быстрого питания - большой вопрос. ⠀ ❌Пакетированные соки и газировки ⠀ Огромное количество сахара, содержащееся в сладких напитках, на первый взгляд незаметно. А меж тем в одной баночке колы содержится двухдневная (!) норма сахара. Прямой путь к ожирению и диабету. ⠀ Сохраняйте пост в 🔰, чтобы рука не тянулась к булочкам и газировкам)) ⠀ И расскажите - употребляете что-то из списка выше? Как часто? ⠀ #отказываемся_от_с_Медушкиной

Публикация от 🏋🏻‍♀️ХУДЕЮТ ДАЖЕ НЕХУДЕЮЩИЕ (@katya_medushkina)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова, которую многие считают секс-символом, рассказала, от каких продуктов отказалась, чтобы похудеть.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

Место
Украина
Теги
похудениеКрасотапитаниепродуктыдиетолог
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