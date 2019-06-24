Как держать себя в форме: диетолог перечислила запретные продукты

Для нормального обмена веществ и красивой фигуры стоит ограничить употребление ряда продуктов, ,а после 30 лет и вовсе отказаться.

Известный диетолог и эксперт по питанию Катя Медушкина написала на своей странице в Instagram список и причины.

"С возрастом у женщины меняется гормональный фон и замедляется обмен веществ. Поэтому я подготовила для вас список продуктов, которых избегать стоит всем, но после 35-40 лет их употребление точно стоит ограничить", – пояснила она.

Красота и продукты TutKnow

От чего стоит отказаться или ограничить употребление

Изделия из белой муки. По словам Медушкиной, при изготовление выпечки используется не только белая мука, которая отличается высокой калорийностью, но и большое количество сахара и маргарина. А последний содержит трансжиры, употребление которых связано с увеличением вероятности сердечно-сосудистых заболеваний. Также гликемический индекс мучных продуктов повышает риск развития диабета 2 типа.

Сахар. В крови при употреблении повышается уровень глюкозы и происходит выброс инсулина. Избыток глюкозы переходит в "жировое депо". "Сахар, как и все простые углеводы (в том числе и фрукты!), нужно сократить в своем рационе до 10% от суточной нормы калорий", – добавила она.

Питание Иллюстрация

Соль. Она задерживает жидкость в организме и вызывает отеки. Натрий способствует повышению артериального давления, повышает нагрузку на сердце и почки.

Фаст-фуд. Невозможно отследить, из чего готовят продукты в ресторанах быстрого питания.

Пакетированные соки и газировки. В сладких напитках содержится много сахара. Например, в банке "колы" содержится двухдневная норма, что грозит ожирением и диабетом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова, которую многие считают секс-символом, рассказала, от каких продуктов отказалась, чтобы похудеть.

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