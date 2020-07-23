Как часто нужно тренироваться, чтобы прожить долгую жизнь: ученые дали ответ

Люди, которые тренируются 10-15 минут в день, в среднем увеличивают продолжительность жизни почти на два года.

Это показали медицинские исследования PLOS 2011 года. Так, врачи советуют ходить хотя бы 15-30 минут в день, чтобы кровь в организме не застаивалась, что способствует образованию тромбов, пишет cosmo.com.ua.

Также быстрая ходьба ежедневно помогает правильно функционировать лимфе и разгоняет воду в организме. Поэтому стоит включать в свой распорядок дня минимальные физические нагрузки.

Тренировки увеличивают продолжительность жизни LuxTopFit

Пациентам после операции рекомендуют легкие прогулки минимум дважды в день, чтобы держать мышцы в тонусе и быстрее выздоравливать после лечения.

Доктор медицинских наук Керлин Дин благодаря исследованиям выяснила, что быстрая ходьба ежедневно в течение 20 минут снижает риск возникновения диабета второго типа на 30%. Также во время прогулки на свежем воздухе организм насыщается кислородом, а при минимальных физических нагрузках высвобождаются эндорфины, что значительно поднимает настроение.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые выяснили, какие диеты могут сделать женщин бесплодными.