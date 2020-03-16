Как быстро убрать живот: названо пять главных способов

Мышцы пресса довольно привередливые и не у всех поддаются легкой тренировке, но существует комплекс упражнений для живота который может убрать лишние сантиметры на талии.

О том, какие упражнения следует делать, чтобы убрать жировые отложения на животе пишет Cosmopolitan.

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Вакуум живота

Это упражнение запускает метаболизм и борется с отложениями в зоне живота. Важно выполнять его каждое утро натощак после стакана воды с лимоном. Вакуум живота поможет проснуться, запустить кишечник и очистить от токсинов.

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Планка для живота

Боковая планка со скручиваниями делает это полезное упражнение еще более эффективным. Нужно стать в боковую планку, опора на локоть, выровнять тело и корпусом делать скручивания вниз.

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Упражнение от живота – "Велосипед"

Упражнение "велосипед" считается универсальным и одним из самых эффективных упражнений. Ноги не нужно полностью опускать на землю, корпус тоже должен быть приподнят, а руки за головой.

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Упражнение на нижний пресс – подъемы ног

Для этого упражнения необходимо лечь на спину, руки положить под ягодицы и поднимать ровные ноги вверх.

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Упражнение "Скручивания"

Этот вид скручивания прорабатывает все мышцы пресса и задействует зону ног и рук. Необходимо лечь на пол, вытянуть руки и ноги и одновременно поднимать прямые руки и ноги вверх.

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