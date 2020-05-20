Как быстро убрать бока: названы эффективные упражнения

Чтобы убрать жир с боков и сделать талию более тонкой следует изменить свой рацион, а также активно заниматься спортом.

О пяти упражнениях, которые помогут похудеть пишет Cosmopolitan.

Боковая планка

Это упражнение является одним из основных, которые помогут убрать жир с боков. Кроме того, оно укрепит и другие мышцы.

Упражнение с обручем

Обруч – идеальное средство для борьбы с жиром на боках. Начинать крутить обруч следует с 5 минут в день и постепенно увеличивать время до 15 минут.

Полумостик

Задерживайтесь в положении полумостика примерно на 30 секунд, повторяйте упражнение 7 раз.

Упражнения с фитболом

Не менее полезным помощником, чем обруч, в деле избавления от боков станет фитбол.

pexels.com

Скручивания в планке

Встаньте в обычную планку и выполняйте скручивания вправо и влево, пытаясь при этом практически коснуться бедром пола.

Как ранее писал OBOZREVATEL, одним из лучших упражнений для быстрого укрепления мышц пресса является вакуум. Он может помочь сделать живот плоским, а талию тонкой в рекордно короткие сроки.