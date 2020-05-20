Как быстро убрать бока: названы эффективные упражнения
Чтобы убрать жир с боков и сделать талию более тонкой следует изменить свой рацион, а также активно заниматься спортом.
О пяти упражнениях, которые помогут похудеть пишет Cosmopolitan.
Боковая планка
Это упражнение является одним из основных, которые помогут убрать жир с боков. Кроме того, оно укрепит и другие мышцы.
Упражнение с обручем
Обруч – идеальное средство для борьбы с жиром на боках. Начинать крутить обруч следует с 5 минут в день и постепенно увеличивать время до 15 минут.
Полумостик
Задерживайтесь в положении полумостика примерно на 30 секунд, повторяйте упражнение 7 раз.
Упражнения с фитболом
Не менее полезным помощником, чем обруч, в деле избавления от боков станет фитбол.
Скручивания в планке
Встаньте в обычную планку и выполняйте скручивания вправо и влево, пытаясь при этом практически коснуться бедром пола.
Как ранее писал OBOZREVATEL, одним из лучших упражнений для быстрого укрепления мышц пресса является вакуум. Он может помочь сделать живот плоским, а талию тонкой в рекордно короткие сроки.