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25 мая • обновлено в 19:09
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/ Блоги - Диета и фитнес

Екатерина Романова
Екатерина Романова
Тренер, диетолог, мастер спорта Все статьи автора

Как быстро сделать тело рельефным

2.1т

Если вы здоровый человек и хотите прекрасное рельефное тело, чтобы все завидовали, а мужчины глаз не сводили, тогда сохраняйте и придерживайтесь этих правил.

Итак, правила.

Кардио минимум 3 раза в неделю от 1 часа в день.

Силовые тренировки с отягощениями по 0,5-1 кг минимум 3 раза в неделю от 1 часа.

Свести углеводы к минимуму.

Никакого алкоголя, сладкого, мучного, соленого, маринованого, копченого.

Убрать из рациона молочные и кисломолочные продукты.

Пить 2 литра чистой воды в день не считая другие жидкости.

Интервальное голодание. 8/16. (8 часов едим, 16 голодаем). Употреблять больше белка.

Спать 8 часов в день.

Сауна 1-2 раза в неделю.

Скраб 3 раза в неделю.

Вы готовы к пляжному сезону???

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Автор
Екатерина Романова Екатерина Романова
Тема
похудение
Источник
Источник: Instagram Екатерины Романовой
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