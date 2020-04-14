Как быстро похудеть в талии и бедрах: названы эффективные упражнения

В условиях карантина у многих сбился режим питания, сна и нарушился метаболизм. Из-за этого набрать лишние килограммы стало значительно проще.

О том, как быстро привести себя в форму пишет издание Cosmopolitan.

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Разогнать метаболизм

Главная задача на время карантина — ускорить процесс обмена веществ. Для этого следует пить много воды и уменьшать порции пищи.

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Бег

Если у вас есть беговая дорожка - вам повезло. Но если ее нету, то не стоит расслабляться. Бег на месте не может заменить полноценную пробежку, но станет хорошей кардио-нагрузкой.

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Упражнения для похудения

25 скручиваний на пресс

25 приседаний

20 отжиманий (можно с колен)

1 минута планки

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