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14 апреля • обновлено в 18:45
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Как быстро похудеть в талии и бедрах: названы эффективные упражнения

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В условиях карантина у многих сбился режим питания, сна и нарушился метаболизм. Из-за этого набрать лишние килограммы стало значительно проще.

О том, как быстро привести себя в форму пишет издание Cosmopolitan.

Как быстро похудеть в талии и бедрах: названы эффективные упражнения

pexels.com

Разогнать метаболизм

Главная задача на время карантина — ускорить процесс обмена веществ. Для этого следует пить много воды и уменьшать порции пищи.

Как быстро похудеть в талии и бедрах: названы эффективные упражнения

pexels.com

Бег

Если у вас есть беговая дорожка - вам повезло. Но если ее нету, то не стоит расслабляться. Бег на месте не может заменить полноценную пробежку, но станет хорошей кардио-нагрузкой.

Как быстро похудеть в талии и бедрах: названы эффективные упражнения

pexels.com

Упражнения для похудения

  • 25 скручиваний на пресс

  • 25 приседаний

  • 20 отжиманий (можно с колен)

  • 1 минута планки

Как быстро похудеть в талии и бедрах: названы эффективные упражнения

pexels.com

Читайте также на OBOZREVATEL более подробные советы о том, как не поправиться во время карантина и домашней изоляции.

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Автор
Мария Дидык
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