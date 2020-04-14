Как быстро похудеть в талии и бедрах: названы эффективные упражнения

В условиях карантина у многих сбился режим питания, сна и нарушился метаболизм. Из-за этого набрать лишние килограммы стало значительно проще.
О том, как быстро привести себя в форму пишет издание Cosmopolitan.
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Разогнать метаболизм
Главная задача на время карантина — ускорить процесс обмена веществ. Для этого следует пить много воды и уменьшать порции пищи.
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Бег
Если у вас есть беговая дорожка - вам повезло. Но если ее нету, то не стоит расслабляться. Бег на месте не может заменить полноценную пробежку, но станет хорошей кардио-нагрузкой.
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Упражнения для похудения
25 скручиваний на пресс
25 приседаний
20 отжиманий (можно с колен)
1 минута планки
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