Как быстро похудеть после праздников: топ-3 совета

Консультант по здоровому образу жизни, блогер Ольга Фомина рассказала, как похудеть после праздников.

Советами она поделилась с OBOZREVATEL. "Самый действенный метод — заклеить рот скотчем, закрыть холодильник на ключ и пару неделек пожить в таком режиме. Но если вы не готовы к таким радикальным мерам, у меня есть методы помягче", — отметила Ольга.

Сходите в баню

Так, в первую очередь эксперт порекомендовала посещать 1-2 раза в неделю баню — это избавит от 2-5 лишних килограммов. Ведь таким образом вы будете худеть не за счет обезвоживания, эффект которого длится ровно столько времени, пока не восполните потери жидкости. А благодаря ускорению обмена веществ, снижению уровня стресса и ухудшению аппетита, которым способствуют тепловые процедуры.

Также Ольга отметила: если вы не переносите влажность и высокие температуры, то вам подойдет финская или инфракрасная сауны.

Фото: Getty

Пейте больше воды

По словам эксперта, к утренней воде стоит добавлять сок 1/3 лимона, ведь это стимулирует иммунитет и повышает метаболизм. Кроме того, в течение дня нужно пить больше чистой воды.

Также Ольга посоветовала добавить детокс-напитки в свой рацион. Они мягко освобождают организм от шлаков и токсинов, улучшают пищеварение, тонизируют организм и возвращают чувство бодрости, которое теряется при перееданиях.

Фото: bezpuza.ru

Простые очищающие напитки: имбирный чай и настой шиповника.

Ну и какое похудение без физических нагрузок?

Отмечается: нужно обязательно делать с утра зарядку: суставную гимнастику, любимые упражнения из йоги или танцы под подрящую музыку.

Фото: mlife.by

Также, по словам Ольги, нужно больше двигаться и посещать спортзал.

Как сообщал OBOZREVATEL, американские медики и специалисты в области диетологии составили список популярных диет на 2019 год. Так, в десятку лучших вошла Волюметрическая диета.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!