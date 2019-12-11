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11 декабря • обновлено в 04:47
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/ Диета и фитнес

Как быстро похудеть перед Новым годом: диетолог раскрыла секрет

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Быстро похудеть перед новогодними праздниками помогут продукты, богатые клетчаткой.

Как рассказала врач-диетолог Людмила Бабич, садиться на строгую диету незадолго до праздника не только рискованно для здоровья, но и совершенно бессмысленно, передает "ГолосUA".

"За пару недель до праздника я рекомендую не отказываться от любимых продуктов, ведь в течение всех праздников вам придется есть много и сытно, не стоит сейчас замедлять метаболизм и пищеварение, так как это чревато неприятными последствиями. А вот провести пару разгрузочных дней – на яблоках, печеной тыкве, кефире либо хурме – вы вполне успеваете. Выбирайте, к примеру, понедельник и пятницу", – подчеркнула она.

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Диета перед Новым годом

Диета перед Новым годом

При этом рекомендуется жестко ограничить любые фаст-фуды, полуфабрикаты, жаренные и жирные блюда.

"Чтобы не переедать во время рабочего дня всяческих сладостей, печенья, бутербродов и прочей малополезной, но очень калорийной еды, ешьте побольше продуктов, богатых клетчаткой. Они богаты пищевыми волокнами и ценными микроэлементами, не вредят фигуре и надолго обеспечивают чувство сытости", – говорит эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-диетолог Михаил Гаврилов подготовил несколько советов, как это сделать быстро и без вреда для здоровья.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Новый год
Место
Украина
Тег
Новый Год-2020
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