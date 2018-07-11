Как быстро похудеть к лету: идеальное тело за 21 день

Диетологи часто рассказывают о пользе так называемой "системы 21", когда за короткий срок нужно повысить активность и изменить рацион.

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с подходом, который поможет быстро похудеть к лету.

Первое, что потребуется - изменить образ жизни и образ мышления - то есть поставить на первый план здоровье, а не удовольствие от еды.

Чтобы привести фигуру в порядок, нужно выбросить:

Из головы – мысли о том, что у вас это не получится, вам противопоказаны диеты, вы любите есть. Любите и ешьте на здоровье, но выбирайте полезные продукты.

Из кухни – приправы с глютаматом, "каменные залежи" конфет и печенья в шкафчике, всякие подсластители, заменители еды, и прочие продукты для похудения, которые вы покупали, чтобы похудеть к отпуску в прошлом году, но так и не съели.

Из режима дня – ночные бдения в социальных сетях, вечеринки с алкоголем, завтраки вседозволенности по схеме "до 12 часов можно все". Вам требуется 8 часов сна, и 20 минут для легкой тренировки.

Попробуйте придерживаться этих правил 21 день и результат не заставит себя ждать.

Как сообщал OBOZREVATEL, похудение без вреда для здоровья возможно, но эффективность будет зависеть от того, насколько серьезно вы отнесетесь к задаче