Как быстро и эффективно похудеть: назван способ

Итальянская диета не имеет ничего общего с голоданием и относится к самым эффективным диетам для похудения.

Как сообщает издание Today, соблюдать ее следует не более недели. Также во время итальянской диеты стоит отказаться от сладостей и белого хлеба. Вместо этого нужно выпивать не менее полутора литров воды в сутки и спать, не меньше восьми часов.

Фото: FoodandHealth

Пищу придется принимать три раза в день. Это — завтрак, обед и ужин. Если возникнет желание перекусить, возьмите сухофрукты и выпейте натуральный кофе. Перед сном рекомендуется выпивать стакан йогурта.

Примерное меню

Фото: Smak.ua

Завтрак

Для утреннего приема пищи предлагается омлет из двух яиц, 50 граммов желтого сыра, 150 миллилитров зеленого чая или чашка кофе.

Обед

На обед предлагается 200 граммов грибного супа, 150 граммов овощного салата с оливковым маслом и соком лимона. Тем, кто не любит грибы, предлагается 200 граммов куриного бульона, 200 граммов овощей и пять оливок.

Ужин

На ужин можно съесть 200 граммов макарон и 150 граммов отварного филе курицы.

Отметим, что по окончанию диеты возвращаться к обычному режиму питания следует постепенно. Не надо активно налегать на любимые продукты, особенно, если хотите, чтобы эффект похудения продержался как можно дольше. Питайтесь правильно и небольшими порциями.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты рассказали, что французская диета входит в число наиболее эффективных и результативных методов похудения, ведь можно всего за две недели сбросить 8 килограммов.

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