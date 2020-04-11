Как бороться с лишним весом и победить: топ-модель Костромичева раскрыла секреты

Ведущая проекта "Топ-модель по-украински" на Новом канале Алла Костромичева рассказала, как бороться с лишним весом.

Модель с мировым именем знает об идеальной фигуре все. Эксклюзивно с изданием OBOZREVATEL Алла поделилась основными секретами похудения.

Алла Костромичева Пресс-служба Нового канала

Розберитесь со здоровьем

Костромичева посоветовала: перед тем, как начинать активно бороться с лишним весом, нужно обследоваться у врачей. Ни в коем случае нельзя начинать жесткую "голодовку". Тем более, в период, когда закрыты спортивные залы для активных занятий, из-за чего процесс похудения заметно усложнился.

"В первую очередь, важно разобраться со здоровьем. Проверить, все ли нормально с гормонами, обменом веществ. Необходимо обнаружить проблему и разобраться с ней. Может быть такое, что вам банально не подходят конкретные продукты или их сочетание", – подчеркнула Алла.

Алла Костромичева Пресс-служба Нового канала

Следующий шаг: "умные" физические нагрузки

Костромичева посоветовала не изнурять себя стандартными тренировками, если вам это не нравится.

"Подберите вид спорта, который вам подходит. Не стоит мучить себя и доводить до обмороков изнурительными тренировками. Кому-то будет комфортнее заниматься йогой, а кому-то играть в теннис, и это нормально", – добавила супермодель.

Алла Костромичева Пресс-служба Нового канала

С амое важное – психологическая составляющая

Алла Костромичева подчеркнула, что пока вы не разберетесь в себе – похудеть не поможет ни питание, ни спорт.

По ее словам, необходимо проработать этот момент и понять, почему у вас фигура, которая не устраивает.

"Когда вы ответите на этот вопрос – это будет огромный шаг вперед. Возможно, у вас есть какая-то детская психологическая травма, связанная с весом, которая до сих пор не дает вам привести себя в форму, Я не устану повторять: съеденная конфетка может либо где-то отложиться, либо дать вам энергию, хорошее настроение и остаться незамеченной", – подытожила модель.

Алла Костромичева Пресс-служба Нового канала

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алла Костромичева рассказала, как одеваться стильно и при этом не захламлять свой гардероб.