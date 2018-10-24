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/Диета и фитнес

Известная украинская певица поделилась секретами стройности

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Известная украинская певица Оля Полякова поделилась секретами идеальной фигуры.

В интервью для Cosmopolitan поп-звезда рассказала о своих любимых занятиях и рационе питания, которые помогают ей держать себя в форме.

"Любимое упражнение - это выпады. Я их делаю по 80 раз. Именно поэтому у меня попа, как орех", - поделилась Оля.

Известная украинская певица поделилась секретами стройности
Известная украинская певица поделилась секретами стройности
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Что касается питания, то звезда советует считать калории:

"Лично мне ни одна из жестких диет никогда не помогала так сбросить вес и поддерживать себя в форме, как подсчет калорий. Если я ем до 1000 калорий в день, я всегда худею. И если я придерживаюсь такого режима: до 1000 для похудения и 1500 в поддержку, то отлично храню форму ", - рассказала певица.

Известная украинская певица поделилась секретами стройности
Известная украинская певица поделилась секретами стройности

Также Полякова добавила: для того, чтобы стать обладательницей идеальной фигуры нужно: много двигаться, работать, тратить много энергии и заниматься любовью с человеком, которого любишь.

Как сообщал OBOZREVATEL, известная украинская фитнес-тренер Анита Луценко рассказала о том, как сбросила вес после родов.

Персона
Оля Полякова
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