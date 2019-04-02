Из толстушки в красотку: как девушка из Новой Зеландии похудела на 68 кг

Жительница Новой Зеландии по имени Ариана Омипи, которая неоднократно набирала лишний вес из-за приступов голода, уменьшила свой желудок и похудела вдвое.

Как сообщает Bored Panda, свой путь к трансформации тела девушка начала еще в 2012 года, тогда она весила 130 килограмм. Сейчас же Ариане удалось сбросить 68 килограмм и она утверждает, что это только начало.

"Я всегда была довольна тем, как выгляжу. Однако поняла, что хочу иметь здоровое тело, поэтому решила измениться. Мой путь начался еще в 2012 году и он был очень длинным, я много работала над собой. Могу сказать одно: изменения не приходят в одночасье, поэтому — это только начало моего пути", — поделилась Ариана.

Фото: facebook/eatswithari

Фото: facebook/eatswithari

Фото: facebook/eatswithari

Фото: facebook/eatswithari

Фото: facebook/eatswithari

По словам издания, первое, что сделала Омипи, решив похудеть — психологически подготовилась к этому шагу.

"Я считаю, что если у вас негативное мышление или вы хотите похудеть исключительно ради эстетики, вам будет сложно добиться какого-то результата. Как только у меня появилось хорошее психическое здоровье, тогда я и начала искать экспертов по похудению, чтобы они сделали меня такой, какой я хочу быть", — добавила Ариана.

Фото: facebook/eatswithari

Фото: facebook/eatswithari

Фото: facebook/eatswithari

Кроме того, девушка обратилась за помощью к врачам, ей провели рукавную гастропластику — операцию по уменьшению объема желудка хирургическим путем. Благодаря тому, что желудок уменьшился на 90 процентов, она быстро пришла в хорошую форму. Для поддержания веса Ариана дважды в неделю занимается с персональным тренером, комбинируя силовые тренировки с кардио.

Фото: facebook/eatswithari

Фото: facebook/eatswithari

Фото: facebook/eatswithari

Также отмечается, что у Арианы до сих пор не было никаких косметических операций по удалению растяжек на теле, или избавлению от избытка кожи. Но это девушку не смущает, и она даже появляется так на пляже в купальнике.

Фото: facebook/eatswithari

Фото: facebook/eatswithari

Фото: facebook/eatswithari

Фото: facebook/eatswithari

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