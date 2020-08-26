Интервальное голодание стало любимой диетой звезд: вся правда о нем и кто уже похудел

Интервальное голодание – новая популярная методика питания, согласно которой акцент в процессе похудения ставится не на то, что ест человек, а на времени употребления пищи.

С помощью этой "диеты" можно не только снизить вес, но и улучшить самочувствие в целом. Интервальное голодание стало популярнейшим способом похудения в 2020 году – им активно пользовались многие звезды и хвастались своими результатами. Такую широкую популярность интервальное голодание обрело еще и потому, что "диета" не меняет ваше меню, она меняет время употребления пищи. Следовательно, ограничения в еде не ощущаются настолько остро. О том, почему интервальное голодание обрело такую популярность, кто из звезд уже воспользовался методикой и есть ли "подводные камни" в данном способе похудения – читайте в материале OBOZREVATEL.

Так, многие голливудские звезды отдают предпочтение именно интервальному голоданию для поддержания физической формы. В первую очередь, из-за удобства, так как с учетом плотного графика питание преимущественно в первой половине дня подходит большинству из них. О результатах интервального голодания рассказывали Хью Джекман, Бенедикт Камбербетч и Джастин Теру, певица Бейонсе и модель Миранда Керр. Среди украинских знаменитостей также есть сторонники этой методики питания.

Чем полезно интервальное голодание Dreamstime

В чем суть интервального голодания

Интервальное голодание или фастинг – это режим питания для похудения, заключающийся в периодическом отказе от еды. Наиболее популярным методом является система 16/8 – полный отказ от пищи на 16 часов, оставшиеся 8 часов подходят для потребления пищи. Подобный график питания заставляет тело сжигать жировые запасы.

Основной плюс фастинга заключается в том, что не нужно отказываться от пищи полностью, будет достаточно пропустить завтрак, обед или ужин. Эмоционально это гораздо проще, чем абсолютное голодание или, например, разгрузочные дни на соках. К тому же нет никаких ограничений по продуктам, а значит, можно позволить себе небольшие слабости: десерты, жареную пищу, хлеб, выпечку.

Когда можно есть?

Для начала стоит определить для себя, когда вам проще голодать — утром или вечером. Если вы легко обходитесь без завтрака, то теперь можете с чистой совестью "проспать" утреннюю овсянку. Например, вы ужинали в 8 вечера, и, значит, уже в 12 утра следующего дня можно плотно пообедать или, если вы все еще не голодны, выпить латте с круассаном (и продолжать при этом худеть). Учитывая сон, вы будете обходиться без пищи 16 часов. В 8 вечера можно позволить себе плотный ужин, например пасту или мясо с гарниром.

Интервальное голодание: польза и вред Dreamstime

Для тех, кто не может начать день без завтрака, вечерние забеги к холодильнику под запретом. С утра вы можете ни в чем себе не отказывать. Но если вы завтракаете в 8 утра, то после 16 часов придется отказываться от соблазнов. Смотрите на это с другой стороны: вы ни в чем не ограничены до этого времени.

Кому не подходит интервальное голодание?

Как и у любой диеты, тут есть противопоказания, поэтому перед тем, как проводить эксперименты над своим телом, лучше проконсультироваться с врачом.

Интервальное голодание противопоказано тем, у кого гастрит, проблемы с желчным пузырем, надпочечниками, а также беременным и кормящим грудью.

Плюсы интервального голодания:

1. Более упорядоченный режим дня. Интервальное голодание позволяет делает день более структурированным и тратить меньше времени на приготовление и употребление пищи.

2. Положительное влияние на здоровье. Ограничение калорий – это способ продления жизни. Интервальное голодание активирует те же механизмы.

3. Интервальное голодание может снизить риск развития рака. Многие исследования голодания показали, что фастинг может снижать риск развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

4. Интервальное голодание проще и эффективнее, чем диета. Причина, по которой большинство диет не дают нужных результатов не в том, что мы употребляем неправильную пищу, а в том, что мы не следуем диете в течение длительного времени. Интервальное голодание вырабатывает стойкую привычку и гарантированно даст нужный результат.

Кто из украинских звезд "сидит" на этой системе?

Ирина Билык

Народная артистка Украины заявила о намерении похудеть с помощью интервального голодания. Об этом она написала на странице в Instagram.

Ирина Билык рассказала, как худеет Today.ua

"Решила попробовать новую диету, всем известную 16/8. Кто-то из вас уже пробовал ее? Плюсы? Минусы? Довольны ли результатом?" – написала она.

Своим опытом с артисткой поделилась известная психолог Наталья Холоденко. По ее словам, диета действительно эффективная.

Леся Никитюк

Недавно знаменитость выставила в сети яркую серию кадров, примерив лишь мини-топ и коротенькие шорты с тропическим принтом. Артистка игриво похвасталась стройной женственной фигурой, ведь уже достаточно долгое время практикует интервальное голодание. И результат действительно на лицо.

Никитюк поделилась секретом стройности Instagram Леси Никитюк

Эксклюзивно с изданием OBOZREVATEL Никитюк ранее поделилась советами, как есть и не поправляться. Она подробно описала, как худеет на интервальном голодании и от каких продуктов отказалась.

Надежда Матвеева

Украинская телеведущая Надежда Матвеева рассказала своим подписчиками в Instagram о "секретах стройности":

"С 8 декабря 2019 года я на кето-рационе и интервальном питании. Это означает: из 1500-1600 ккал ежедневно 75% составляют жиры, 20% — белки и 5% углеводы. Ем 2 раза в день, от кофе и чая не отказалась", – рассказывала Матвеева.

Надежда Матвеева худеет на интервальном голодании Телегид

По словам Матвеевой, за первый месяц ушло 3 кг, хотя она и не собиралась худеть, а просто пыталась избавиться от тяги к сладкому и повысить энергичность.

Тренер и телеведущая Анита Луценко тоже поделилась с OBOZREVATEL своим мнением с приверженцами здорового образа жизни:

"Если вы едите больше калорий, чем тратите, то поправляетесь, меньше – худеете. Интервальное голодание, как и все диеты (не есть после 18:00, не есть сладости, не есть мясо, не есть жаренное, не есть глютен, не есть через день, есть только яйца и гречку, только синие ягоды....что угодно на эту тему) – это просто желание сократить поступление внутрь тела калорий", – высказалась она.

Также Луценко добавила:

"Аутофагию уже 100 раз опровергли и вышли из заблуждения. И при проблемах с желчным длительный промежуток без еды вреден. Вывод: если вам идея интервального голодания помогает морально есть меньше и не вредит здоровью – отлично. Если можете просто за день есть меньше без ограничения во времени – отлично. Не заморачивайтесь".

Читайте также на OBOZREVATEL интервью с Анитой Луценко, в котором речь идет о здоровом образе жизни, питании, занятиях спортом и похудении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анита Луценко назвала три суперпродукта, которые помогают привести фигуру в форму.