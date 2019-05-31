"Идеальная!" Брежнева поразила фанатов худобой

Известная певица Вера Брежнева удивила поклонников очень стройной фигурой, за которой она тщательно следит.

Звезда опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором позирует в черном боди возле бассейна.

"Лето, я к тебе готова", – написала очень худая Вера Брежнева под фото, которое вызвало ажиотаж в сети.

"Какая же вы стройная", "Стройняшка", "Прекрасная фигура у Вас, Вера", "Очень красивая", "Идеальная", "Какая же вы стройная, изящная", – восхитились поклонники.

Вера Брежнева Instagram@ververa

Как сообщал OBOZREVATEL, в детстве Брежнева чувствовала себя "гадким утенком". В одном из последних интервью она призналась, что избавилась от комплексов. Недавно она стала участницей марафона по похудению. Звезда развеяла основные мифы по поводу сладкого.

Она участвовала в марафоне "Могу Без Сахара" и была его лицом. После этого Брежнева показала снимок, на котором фанаты заметили, что она слишком похудела. Худоба артистки взволновала ее поклонников.

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