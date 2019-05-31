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/Диета и фитнес

"Идеальная!" Брежнева поразила фанатов худобой

1.3тЧитать материал на украинском

Известная певица Вера Брежнева удивила поклонников очень стройной фигурой, за которой она тщательно следит.

Звезда опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором позирует в черном боди возле бассейна.

"Лето, я к тебе готова", – написала очень худая Вера Брежнева под фото, которое вызвало ажиотаж в сети.

"Какая же вы стройная", "Стройняшка", "Прекрасная фигура у Вас, Вера", "Очень красивая", "Идеальная", "Какая же вы стройная, изящная", – восхитились поклонники.

"Идеальная!" Брежнева поразила фанатов худобой
"Идеальная!" Брежнева поразила фанатов худобой
"Идеальная!" Брежнева поразила фанатов худобой
"Идеальная!" Брежнева поразила фанатов худобой
"Идеальная!" Брежнева поразила фанатов худобой
"Идеальная!" Брежнева поразила фанатов худобой

Вера Брежнева

Вера Брежнева

Instagram@ververa

Как сообщал OBOZREVATEL, в детстве Брежнева чувствовала себя "гадким утенком". В одном из последних интервью она призналась, что избавилась от комплексов. Недавно она стала участницей марафона по похудению. Звезда развеяла основные мифы по поводу сладкого.

Она участвовала в марафоне "Могу Без Сахара" и была его лицом. После этого Брежнева показала снимок, на котором фанаты заметили, что она слишком похудела. Худоба артистки взволновала ее поклонников.

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Персона
Вера Брежнева
Место
Россия
Теги
Красотапохудениешоу-бизнес
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