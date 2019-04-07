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/Диета и фитнес

Хуже сигарет: названа новая опасность неправильного питания

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Международная группа ученых доказала, что неправильное питание является причиной каждой пятой смерти на планете.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного в 195 странах и опубликованного в журнале The Lancet.

Ученые проанализировали данные с 1997 по 2017 год и выяснили, что из-за связанных с вредной пищей болезни (в том числе – сердечно-сосудистые заболевания и диабет II типа) в среднем умирают 10 млн человек в год.

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Новости
Супрун назвала дешевые продукты на правильном питании

По словам исследователей, основными факторами смертельных заболеваний являются высокий уровень потребления слишком сладкой и очень соленой пищи, низкое потребление цельных зерен, овощей и фруктов. В частности, в 2017 году из-за неправильного питания умерли 11 млн человек.

Кроме того, установлено, что даже курение является причиной меньшего количества смертей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун назвала главную причину смертности в Украине.

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Тема
Питание
Место
Украина
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