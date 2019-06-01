Худеть можно дешево! Названа альтернатива дорогим полезным продуктам

Известный диетолог Альбина Комиссарова назвала дешевые аналоги полезных продуктов для похудения.

На своей странице в Instagram она рассказала, что у многих сдается ложное впечатление о дороговизне правильного рациона из-за стереотипа по поводу его компонентов: красная рыба, масло авокадо и семена Чиа.

Как выбирать продукты и перейти на правильное питание

Планировать рацион дома, для чего нужно расписать, что будет приготовлено в течение недели. Исходя из этого составить список из необходимых продуктов: цельнозновые (крупы, хлеб, макароны), овощи и фрукты, белковая еда (рыба, мясо, птица, бобовые), масло и молочные продукты.

Поход в магазин за овощами pixabay

Перед походом в супермаркет проверить на сайте акции и выгодные предложения. А в магазине выбрать сезонные овощи / фрукты или замороженные, но обязательно читать состав и выбирать без сахара.

Часть мяса заморозить, а также делать 1-2 вегетарианских дня в неделю, когда этот продукт можно заменить фасолью, горохом, нутом или яйцами. Использовать сразу скоропортящиеся продукты (рыбу, зелень, ягоды).

Покупка мяса pixabay

Альтернативы дорогим полезным продуктам

Цельнозерновые крупы и продукты: гречка, ячневая крупа, овес, пшено, полба, хлеб из обойной муки, овсяные, ячменные, ржаные хлопья долгой варки, хлебцы.

Фрукты / овощи (яблоки, бананы, морковь, буряк, лук, капуста, редька, зелень).

Источники белка: курица, субпродукты, рыба ( не только красная , но и сельдь атлантическая, сардины, скумбрия, мидии, радужная форель). А также горох, фасоль и чечевица.

Молочные продукты: кефир, йогурт, творог 5% жирности.

Масло: для тепловой обработки подходит топленое сливочное. Дешевле выйдет топленый животный жир.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно профессиональный диетолог Катя Медушкина развенчала основные мифы о жиросжигании и рассказала, как на самом деле работает этот процесс.

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