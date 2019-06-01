Худеть можно дешево! Названа альтернатива дорогим полезным продуктам

Известный диетолог Альбина Комиссарова назвала дешевые аналоги полезных продуктов для похудения.
На своей странице в Instagram она рассказала, что у многих сдается ложное впечатление о дороговизне правильного рациона из-за стереотипа по поводу его компонентов: красная рыба, масло авокадо и семена Чиа.
Как выбирать продукты и перейти на правильное питание
Планировать рацион дома, для чего нужно расписать, что будет приготовлено в течение недели. Исходя из этого составить список из необходимых продуктов: цельнозновые (крупы, хлеб, макароны), овощи и фрукты, белковая еда (рыба, мясо, птица, бобовые), масло и молочные продукты.
Поход в магазин за овощами
pixabay
Перед походом в супермаркет проверить на сайте акции и выгодные предложения. А в магазине выбрать сезонные овощи / фрукты или замороженные, но обязательно читать состав и выбирать без сахара.
Часть мяса заморозить, а также делать 1-2 вегетарианских дня в неделю, когда этот продукт можно заменить фасолью, горохом, нутом или яйцами. Использовать сразу скоропортящиеся продукты (рыбу, зелень, ягоды).
Покупка мяса
pixabay
Альтернативы дорогим полезным продуктам
Цельнозерновые крупы и продукты: гречка, ячневая крупа, овес, пшено, полба, хлеб из обойной муки, овсяные, ячменные, ржаные хлопья долгой варки, хлебцы.
Фрукты / овощи (яблоки, бананы, морковь, буряк, лук, капуста, редька, зелень).
Источники белка: курица, субпродукты, рыба (не только красная, но и сельдь атлантическая, сардины, скумбрия, мидии, радужная форель). А также горох, фасоль и чечевица.
Молочные продукты: кефир, йогурт, творог 5% жирности.
Масло: для тепловой обработки подходит топленое сливочное. Дешевле выйдет топленый животный жир.
К сожалению, часто складывается впечатление, что здоровое питание это дорого. Что это обязательно красная рыба, масло авокадо и семена чиа. Но это не так и сегодня я хочу это доказать! Не забудьте сохранить пост! ✅Планируйте свой рацион дома. Вы знаете, что вам нужны цельнозновые(крупы, хлеб,макароны), овощи и фрукты, белковая еда(рыба,мясо,птица,бобовые), масло и молочные продукты. Напишите, что вы купите из каждой группы, что приготовите в течение недели. ✅Перед походом в супермаркет, проверьте на сайте акции и выгодные предложения, отметьте, что вам нужно взять. ✅В магазине выбирайте сезонные овощи/фрукты или замороженные, они ничуть не уступают свежим, только читайте состав и выбирайте без сахара. ✅Поскольку бОльшую часть бюджета занимает мясо, если встречаете выгодные предложения, замораживайте часть, а также делайте 1-2 вегетарианских дня в неделю, где мясо можно заменить фасолью, горохом, нутом, яйцами. ✅Планируйте сразу использовать скоропортящиеся продукты(рыбу, зелень, ягоды) ✅Помните, что всегда есть здоровые альтернативы! ✔️Недорогие цельнозерновые крупы: гречка, ячневая крупа, овес, пшено, полба. Также в качестве источника цельного зерна выступает хлеб из обойной муки, овсяные, ячменные, ржаные хлопья долгой варки, хлебцы. ✔️Недорогие фрукты/овощи(но зависит от места жительства: яблоки, бананы, морковь, свекла, лук, капуста, редька, зелень. ✔️Недорогие источники белка: курица, субпродукты, рыба(кстати, источник Омега-3 не только красная, но и сельдь атлантическая, сардины, скумбрия, мидии, радужная форель). Не забывайте о горохе, фасоли и чечевице, дешевле отваривать самим. ✔️Недорогие молочные продукты: кефир, йогурт, творог 5% ✔️Недорогое масло: для тепловой обработки отлично подходит топленое сливочное или дешевле топленый животный жир(не удивляйтесь), в свежем виде любое растительное, но лучше оливковое. Вот и все! Планируйте, питайтесь разнообразно и не верьте в суперфуды! ❤️А вам была актуальна статья?
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