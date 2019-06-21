Голод вечером: как не переедать перед сном

Чтобы справиться с сильным чувством голода после ужина, который в последствии добавляет лишние килограммы, необходимо придерживаться правил.

Известный диетолог Катя Медушкина написала на своей странице в Instagram действенные советы, чтобы "жор" не мог препятствовать похудению.

"Сначала о причинах возникновения зверского голода поздним вечером и ночью. Скорее всего из-за занятости вы пропускаете приемы пищи в течение дня. А те, что все-таки случаются, сложно назвать полноценными. Вечером, как следствие, возникает зверский аппетит, ведь организм старается добрать то, чего ему недодали в течение дня. Обратная проблема – вы не едите после 6 вечера или увлекаетесь несбалансированными диетами. Результат будет тот же", – пояснила она.

По словам Медушкиной, существует несколько действий, которые помогут справиться с вечерним / ночным "жором".

Что делать, чтобы не переедать на ночь

Еда в контейнерах Depositphotos

Полноценные завтрак, обед и ужин, несколько перекусов с перерывами в 2,5-3 часа.

Анализ рациона: в нем должны быть белки и сложные углеводы, потому что переработка требует больше времени, а чувство сытости сохраняется дольше.

Оценка калорийного дефицита: допустимый – 20% от нормальной дневной калорийности для желаемого веса. Если есть меньше, то срывы и "зажоры" –вопрос времени.

Питаться вечером: полноценный ужин должен быть за 2,5-3 часа до сна, а за 40-60 минут – белковый перекус: маложирные кефир, йогурт или творог.

Заранее продумать рацион и разложить еду по контейнерам.

Проверка баланса потребляемой воды: норма – 30-40 мл воды на 1 кг веса ежедневно.

Очистка холодильника и шкафов от пищевого мусора.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог Инна Забияка рассказала, как не набрать лишний вес в отпуске, где обычно существует много соблазнов.

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