Голод вечером: как не переедать перед сном

Чтобы справиться с сильным чувством голода после ужина, который в последствии добавляет лишние килограммы, необходимо придерживаться правил.
Известный диетолог Катя Медушкина написала на своей странице в Instagram действенные советы, чтобы "жор" не мог препятствовать похудению.
"Сначала о причинах возникновения зверского голода поздним вечером и ночью. Скорее всего из-за занятости вы пропускаете приемы пищи в течение дня. А те, что все-таки случаются, сложно назвать полноценными. Вечером, как следствие, возникает зверский аппетит, ведь организм старается добрать то, чего ему недодали в течение дня. Обратная проблема – вы не едите после 6 вечера или увлекаетесь несбалансированными диетами. Результат будет тот же", – пояснила она.
По словам Медушкиной, существует несколько действий, которые помогут справиться с вечерним / ночным "жором".
Что делать, чтобы не переедать на ночь
Еда в контейнерах
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Полноценные завтрак, обед и ужин, несколько перекусов с перерывами в 2,5-3 часа.
Анализ рациона: в нем должны быть белки и сложные углеводы, потому что переработка требует больше времени, а чувство сытости сохраняется дольше.
Оценка калорийного дефицита: допустимый – 20% от нормальной дневной калорийности для желаемого веса. Если есть меньше, то срывы и "зажоры" –вопрос времени.
Питаться вечером: полноценный ужин должен быть за 2,5-3 часа до сна, а за 40-60 минут – белковый перекус: маложирные кефир, йогурт или творог.
Заранее продумать рацион и разложить еду по контейнерам.
Проверка баланса потребляемой воды: норма – 30-40 мл воды на 1 кг веса ежедневно.
Очистка холодильника и шкафов от пищевого мусора.
Что делать, если хочется есть после ужина? ⠀ Проблема для многих актуальна, судя по вашим непрекращающимся вопросам. Ставьте ❤️, если интересно, как с этим справиться. И будем разбираться. ⠀ 🔴Сначала о причинах возникновения зверского голода поздним вечером и ночью. ⠀ Скорее всего из-за занятости вы пропускаете приемы пищи в течение дня. А те, что все-таки случаются, сложно назвать полноценными. Вечером, как следствие, возникает зверский аппетит, ведь организм старается добрать то, чего ему недодали в течение дня. ⠀ Обратная проблема - вы не едите после 6 вечера или увлекаетесь несбалансированными диетами. Результат будет тот же. ⠀ 🔵А теперь по пунктам, ЧТО ДЕЛАТЬ, чтобы справиться с вечерним жором: ⠀ ✅ У вас должны быть полноценные завтрак, обед и ужин плюс пара полезных перекусов с перерывами в 2,5-3 часа. ⠀ ✅Проанализируйте рацион. Уделите внимание достаточности белков и сложных углеводов. Их переработка требует больше времени, поэтому чувство сытости сохраняется дольше. ⠀ ✅Оцените калорийный дефицит. Максимально допустимый - 20% от нормальной дневной калорийности для желаемого веса. Если вы будете есть меньше, то срывы и зажоры - это просто вопрос времени. ⠀ ✅Есть вечером необходимо. Полноценный ужин должен быть за 2,5-3 часа до сна, а за 40-60 минут - белковый перекус. Лучше всего подождут маложирные кефир, йогурт, творог. ⠀ ✅ Заранее продумывайте свой рацион, готовьте, раскладывайте еду по контейнерам, чтобы никакая занятость не заставила вас пропустить прием пищи или отделаться печенькой на бегу. ⠀ ✅Проверьте баланс потребляемой воды. Поддерживайте норму 30-40 мл воды на 1 кг веса ежедневно. Жажда часто выдает себя за голод. ⠀ ✅ Вычистите свой холодильник и кухонные шкафы от пищевого мусора, чтобы не хватать первое, что попало под руку, вечерами за сериалами. ⠀ Сохраните пост в закладки 🔰 и регулярно заглядывайте. Со временем действия войдут в привычку - и необходимость в набегах на холодильник по вечерам сойдет на нет. ⠀ А у вас бывает чувство голода вечером или ночью? Как справляетесь? Расскажите в комментариях. ⠀ #КатяМедушкина_полезное
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