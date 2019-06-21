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Голод вечером: как не переедать перед сном

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Чтобы справиться с сильным чувством голода после ужина, который в последствии добавляет лишние килограммы, необходимо придерживаться правил.

Известный диетолог Катя Медушкина написала на своей странице в Instagram действенные советы, чтобы "жор" не мог препятствовать похудению.

"Сначала о причинах возникновения зверского голода поздним вечером и ночью. Скорее всего из-за занятости вы пропускаете приемы пищи в течение дня. А те, что все-таки случаются, сложно назвать полноценными. Вечером, как следствие, возникает зверский аппетит, ведь организм старается добрать то, чего ему недодали в течение дня. Обратная проблема – вы не едите после 6 вечера или увлекаетесь несбалансированными диетами. Результат будет тот же", – пояснила она.

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По словам Медушкиной, существует несколько действий, которые помогут справиться с вечерним / ночным "жором".

Что делать, чтобы не переедать на ночь

Еда в контейнерах

Еда в контейнерах

Depositphotos

  • Полноценные завтрак, обед и ужин, несколько перекусов с перерывами в 2,5-3 часа.

  • Анализ рациона: в нем должны быть белки и сложные углеводы, потому что переработка требует больше времени, а чувство сытости сохраняется дольше.

  • Оценка калорийного дефицита: допустимый – 20% от нормальной дневной калорийности для желаемого веса. Если есть меньше, то срывы и "зажоры" –вопрос времени.

  • Питаться вечером: полноценный ужин должен быть за 2,5-3 часа до сна, а за 40-60 минут – белковый перекус: маложирные кефир, йогурт или творог.

  • Заранее продумать рацион и разложить еду по контейнерам.

  • Проверка баланса потребляемой воды: норма – 30-40 мл воды на 1 кг веса ежедневно.

  • Очистка холодильника и шкафов от пищевого мусора.

Что делать, если хочется есть после ужина? ⠀ Проблема для многих актуальна, судя по вашим непрекращающимся вопросам. Ставьте ❤️, если интересно, как с этим справиться. И будем разбираться. ⠀ 🔴Сначала о причинах возникновения зверского голода поздним вечером и ночью. ⠀ Скорее всего из-за занятости вы пропускаете приемы пищи в течение дня. А те, что все-таки случаются, сложно назвать полноценными. Вечером, как следствие, возникает зверский аппетит, ведь организм старается добрать то, чего ему недодали в течение дня. ⠀ Обратная проблема - вы не едите после 6 вечера или увлекаетесь несбалансированными диетами. Результат будет тот же. ⠀ 🔵А теперь по пунктам, ЧТО ДЕЛАТЬ, чтобы справиться с вечерним жором: ⠀ ✅ У вас должны быть полноценные завтрак, обед и ужин плюс пара полезных перекусов с перерывами в 2,5-3 часа. ⠀ ✅Проанализируйте рацион. Уделите внимание достаточности белков и сложных углеводов. Их переработка требует больше времени, поэтому чувство сытости сохраняется дольше. ⠀ ✅Оцените калорийный дефицит. Максимально допустимый - 20% от нормальной дневной калорийности для желаемого веса. Если вы будете есть меньше, то срывы и зажоры - это просто вопрос времени. ⠀ ✅Есть вечером необходимо. Полноценный ужин должен быть за 2,5-3 часа до сна, а за 40-60 минут - белковый перекус. Лучше всего подождут маложирные кефир, йогурт, творог. ⠀ ✅ Заранее продумывайте свой рацион, готовьте, раскладывайте еду по контейнерам, чтобы никакая занятость не заставила вас пропустить прием пищи или отделаться печенькой на бегу. ⠀ ✅Проверьте баланс потребляемой воды. Поддерживайте норму 30-40 мл воды на 1 кг веса ежедневно. Жажда часто выдает себя за голод. ⠀ ✅ Вычистите свой холодильник и кухонные шкафы от пищевого мусора, чтобы не хватать первое, что попало под руку, вечерами за сериалами. ⠀ Сохраните пост в закладки 🔰 и регулярно заглядывайте. Со временем действия войдут в привычку - и необходимость в набегах на холодильник по вечерам сойдет на нет. ⠀ А у вас бывает чувство голода вечером или ночью? Как справляетесь? Расскажите в комментариях. ⠀ #КатяМедушкина_полезное

Публикация от 🏋🏻‍♀️ХУДЕЮТ ДАЖЕ НЕХУДЕЮЩИЕ (@katya_medushkina)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог Инна Забияка рассказала, как не набрать лишний вес в отпуске, где обычно существует много соблазнов.

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Теги
похудениедиетапитаниедиетолог
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Кошкина Елена
Кошкина Елена
Мoя иcкpенняя 6лaгoдaрность тoму, кто показaл мне этот чудo-сaйт MEMEVICIO.COM/fi2bsu Пpoстo пpoйдя опpoс пoлучилa почти полугoдoвyю зарплaту)) Пользуйтесь, пoкa eще еcть возможнocть=)
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