Флекситарианская диета: что это такое и как ее соблюдать

Американские медики и специалисты назвали третью по популярности диету на 2019 год.

Среди наиболее безопасных типов питания журнал U.S. News&World Report указал Флекситарианскую диету ("Гибкая диета"). Эта модель помогает не только похудеть, но и улучшить здоровье, снизить уровень сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, рака и в результате жить дольше.

Что такое Флекситарианская диета?

Флекситарианство соединило то, что казалось несоединимым — вегетарианство и мясоедение. Таким образом, данная модель не призывает полностью отказываться от мяса, яиц, молока, рыбы, но рекомендует ограничить их употребление. Этот тип питания включает много фруктов, овощей, немясные белки, такие как бобовы, горох или яйца.

Также Флекситарианская диета не рекомендует употреблять в большом количестве продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров.

Фото: big-family.in.ua

Как соблюдать Флекситарианскую диету

Сделать пятинедельный план питания и отвести в нем два дня на употребление мяса. В остальные же дни воздерживаться от его употребления;

Перекусывать миндалем или орехами;

Считать калории;

Каждый день заниматься физическими активностями.

Фото: edaifigura.ru

Стоимость такой диеты

Флекситарианская диета — это недорой тип питания, ведь следуя ей, не потребуется покупать никаких экзотических продуктов. Например, в вегетарианские дни вы можете приготовить рис с добавлением бобов и любой легкий салат. Это вам обойдеться примерно в 150 гривен на одну порцию.

В мясные дни вы можете приготовить ужин из гречки, куриной грудинки и овощного салата. Это будет стоить в районе 150-200 гривен.

Помогает ли при похудении

Флекситарианская диета поможет вам похудеть при условии соблюдения правил. Главное — составлять план с калориями.

Фото: allwomens.ru

Насколько легко следовать Флекситарианской диете

Этому режиму питания следовать очень легко, ведь диета построена на ограничениях, а не на запретах. Также придерживаться такого типа питания весьма удобно, ведь в сети можно найти массу рецептов, которые будут подходить для такого рациона.

Как сообщал OBOZREVATEL, американские медики и специалисты в области диетологии составили список популярных диет на 2019 год. Так, в десятку лучших вошла диета клиники Майо.

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