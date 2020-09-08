Фитнес-тренер назвал три варианта полезных завтраков для похудения

Названы три варианта полезных завтраков, которые помогут похудеть. Medium

Фитнес-тренер Аарон Браун посоветовал сытно есть утром, чтобы контролировать свой аппетит, и назвал три варианта завтраков для снижения веса.

Так, эксперт порекомендовал употреблять молочные продукты, мясо птицы, говядину, белую рыбу и морепродукты. Еда, которая богата нежирным белком, скорее утоляет голод и предотвращает переедание, пишет издание Express.

Второй вариант включает продукты с высоким содержанием белка, здоровых жиров и клетчатки: лососевые виды рыбы, яйца, фрукты и овощи. А в третьем случае фитнес-тренер посоветовал готовить на завтрак блюда из яиц в сочетании с авокадо, жирной рыбой, шпинатом, грибами и овощами.

На завтрак полезно есть блюда из яиц в сочетании с авокадо. UkrMedia

Браун отметил, что утром нужно съедать 50% суточной нормы калорий, 30% – за обедом, а 20% – во время ужина.

"Участники эксперимента, которые придерживаются такой схемы, за 12 недель сбросили примерно 9 кг, а те, у кого основным приемом пищи был обед, потеряли 3,5 кг", – подчеркнул фитнес-тренер.

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