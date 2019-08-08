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"Фигура – огонь!" Жена Ступки взбудоражила поклонников обнаженным телом

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Супруга украинского актера Дмитрия Ступки, телеведущая, фитнес-блогер и DJ Полина Логунова взбудоражила сеть снимками с отдыха в Доминиканской республике.

Звезда опубликовала на своей странице в Instagram снимки, на которых позирует в крошечном купальнике, подчеркивающем стройную фигуру и упругие ягодицы.

"Пересмотрела тысячу роликов фитнес-упражнений, и никак не определишься, какое лучше, эффективнее, правильнее? Спокойно, все это я сделала за тебя! За моими плечами сотни часов неустанных тренировок и опыта. Я не фитнес-тренер, но я знаю, что нужно твоему телу куда больше, у меня за спиной много спортивных регалий, дипломов и наград. Проф. спортсмены никогда не бывают бывшими", – написала она.

Полина Логунова

Полина Логунова

instagram /polinalogunova

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Логунова собирается научить своих поклонников одним из самых эффективным упражнениям, которые действительно работают.

"Можно бесконечно смотреть на телочек после операций со сделанной за*ницей и думать, что они знают секрет волшебного приседа, но это только лишь хирургия, да красиво, да эффектно, но лучше бы они делились историей своей пластики, нежели супчиков-смузи, на таких далеко не проедешь. Хочу, чтобы вы понимали своё тело и дружили с ним", – добавила звезда.

Поклонники по достоинству оценили роскошную фигуру Логуновой, выразив свое восхищение. "Поля, Вы кайф", "Безупречная фигура! Браво, Полина! Восхищаюсь Вами", "Шикарная", "Фигура – огонь", – написали в комментариях.

Полина Логунова показала роскошные ноги

Полина Логунова показала роскошные ноги

instagram /polinalogunova

Полина Логунова с ребенком

Полина Логунова с ребенком

instagram /polinalogunova

"Фигура – огонь!" Жена Ступки взбудоражила поклонников обнаженным телом
"Фигура – огонь!" Жена Ступки взбудоражила поклонников обнаженным телом

Полина Логунова

Полина Логунова

instagram / polinalogunova

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Логунова взбудоражила сеть снимками, на которых позирует за пультом в белье и прозрачной накидке.

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Персоны
Полина Логунова Дмитрий Ступка
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес фотосессия похудение
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