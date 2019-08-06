"Это фикция!" Диетолог развенчала миф о пользе чае

Самым полезным чаем является чистый напиток без добавления разных ароматизаторов. Для вкуса его можно самостоятельно смешать с корицей, апельсином или имбирем.

При этом никакой чай не помогает похудеть и не улучшает обмен веществ, написала на своей странице в Facebook диетолог Виктория Клаус.

"Чай для похудения – очередная фикция, если действительно хотите похудеть, то стоит начинать с поиска ошибок и их исправления", – заявила диетолог.

Неоспоримой пользой этого напитка являются антиоксиданты, которые хорошо влияют на сердечно-сосудистую систему. Также в чае содержится много кофеина.

Как писал OBOZREVATEL, диетолог назвала вид чая, который приносит вред здоровью. Его употребление негативно влияет на нервную и сердечно-сосудистую системы, желудочно-кишечный тракт.

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