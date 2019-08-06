"Это фикция!" Диетолог развенчала миф о пользе чае

Самым полезным чаем является чистый напиток без добавления разных ароматизаторов. Для вкуса его можно самостоятельно смешать с корицей, апельсином или имбирем.
При этом никакой чай не помогает похудеть и не улучшает обмен веществ, написала на своей странице в Facebook диетолог Виктория Клаус.
"Чай для похудения – очередная фикция, если действительно хотите похудеть, то стоит начинать с поиска ошибок и их исправления", – заявила диетолог.
Неоспоримой пользой этого напитка являются антиоксиданты, которые хорошо влияют на сердечно-сосудистую систему. Также в чае содержится много кофеина.
Чай - по своей сути является отваром из растения Камелия, чайного куста🌳 Почти в каждой стране, на каждом континенте есть свои традиции, связанные с чаепитием А я традиционно прошу отметить сердцем❤️ пост ⠀ Бывает черный, белый, зеленый чаи, а также улун и пуэр Процесс приготовления включает 🔸сбор вручную молодых листов (зеленый и черный чай), нераспустившихся листовых почек (белый чай), многолетних листьев (пуэр) 🔸вяление и ферментативное окисление (черный чай оксиляется несколько недель месяцев, зеленый - несколько дней) 🔸сушку 🔸сортировку и упаковку (листовой, в пакетиках, в стиках) ⠀ В сосатве чая содержится много антиоксидантов👍, которые положительно влияют на сердечно-сосудистую систему, и кофеина около 20-90мг, чуть меньше, чем в кофе🙀 А вот утверждение, что зеленый чай "ускоряет метаболизм" осталось лишь утверждением, без серьезной доказательной базы ⠀ Чай легко "впитывает" пары и запахи Аромат чаю могут придавать естесственные цветы, эфирные масла, цедра, а могут и химические ароматизаторы🍍 В магазинах огромнейший выбор чая с "экзотическими" ароматами эхинацеи, ананаса, вишни, голубики и пр Но лучше покупать обычный чай без ароматизатора и добавлять в него палочку корицы, апельсин или имбирь🙌 ⠀ Чай для похудения - очередная фикция, если действительно хотите похудеть - то стоит начинать с поиска ошибок и их исправления👆, записывайтесь на онлайн консультацию - получите гораздо больше, чем протсо ответы 👩⚕️Стоимость прежняя 400грн (ок 1200руб), запись в директ➡️ ⠀ А какой чай ваш любимый? Делитесь в ⬇️
Как писал OBOZREVATEL, диетолог назвала вид чая, который приносит вред здоровью. Его употребление негативно влияет на нервную и сердечно-сосудистую системы, желудочно-кишечный тракт.
Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.