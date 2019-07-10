Есть всем! Названы самые полезные фрукты и овощи июля

Консультант по здоровому образу жизни, блогер Ольга Фомина назвала самые полезные фрукты и овощи июля. Также она рассказала, в чем их польза.

Подробностями эксперт поделилась с OBOZREVATEL. "Не понимаю зачем покупать дорогие суперфуды, типа ягод годжи, асаи или гуарану, когда летом каждый фрукт, ягода или овощ сам по себе уже суперфуд. Выращенные в сезон, на чистой земле без химикатов — лучшее, что дает природа. Поэтому предлагаю далеко не ходить и много денег не тратить, а наслаждаться местными полезностями", — сказала Фомина.

Полезные овощи

Молодой кабачок

Фото: muzherondas.ru

По словам эксперта, молодые кабачки активизируют пищеварительные процессы, нормализуют водный баланс и выводят соли.

Огурцы

Фото: supersadovnik.ru

Огурцы положительно влияют на состояние щитовидной железы, предотвращают возникновение холестериновых бляшек на стенках сосудов, являются профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.

Зеленый горох

Фото: xcook.info

Также Фомина порекомендовала в июле порадовать себя зеленым горохом — этот растительный белок способствует росту и укреплению мышечной ткани, повышает сопротивляемость организма различным заболеваниям.

Полезные фрукты

Малина

Фото: agropolit.com

В июля в свой рацион стоит включить и малину — отличное жаропонижающее, потогонное и обезболивающие средство, а также хороший антидепрессант.

Персики

Фото: seeds.org.ua

По словам Фоминой, персики полезны при нарушениях сердечного ритма и гипертонической болезни, снижают уровень холестерина в крови, повышают защитные силы организма.

Абрикосы

Фото: pitall.ru

Также абрикосы ускоряют обмен веществ, выводят из организма шлаки, повышают умственную работоспособность и улучшают память.

Слива

Фото: nokta.md

Сливы, улучшают деятельность желудочно-кишечного тракта, способствуют очищению почек. Также они полезны при болезнях сердечно-сосудистой системы и гипертонии.

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