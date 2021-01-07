"Раз в неделю можно все!" Диетолог украинских звезд Самойленко рассказала о секретах похудения и незаменимых продуктах

Наталья Самойленко ответила на вопросы о диетологии и раскрыла, кому легче сбрасывать вес, возможно ли похудеть навсегда и почему с годами тяжелее бороться с лишними килограммами.

Наталья Самойленко – врач-эндокринолог, известный украинский диетолог с почти двадцатилетним опытом работы. Среди ее клиентов – телеведущие Катя Осадчая и Маша Ефросинина, певица Наталья Могилевская и многие другие знаменитости. В эксклюзивном интервью для OBOZREVATEL звездный диетолог рассказала, почему стоит отказаться от молока, сгущенки и пищевых добавок, из-за чего все с возрастом неуклонно набирают вес и многое другое.

– Зимой многие перестают есть овощи и фрукты в тех количествах, что ели осенью и летом. Поэтому актуальным становится вопрос о БАДах и витаминах в таблетках. Стоит ли принимать пищевые добавки или лучше позаботиться о питании?

– Надо заботиться и о том, и том. БАДы будут необходимы тем, у кого, например, лабораторно подтвержденный дефицит. У кого-то дефицит витамина D может быть зимой, и из продуктов мы его не получим – придется принимать витамины с определенной дозировкой, которую назначит врач.

– А есть ли польза от БАДов конкретно для снижения веса?

– Витамин D является регулятором обменных процессов, но сказать, что исключительно БАД поможет вам снизить, конечно, нет. Это один из инструментов, но самое главное – это еда.

– Какие продукты незаменимы в 20-30, 40-50, 60+, без которых невозможно быть здоровыми, и есть ли такие вообще?

– Конечно, есть. И они актуальны в любом возрасте. Нельзя поделить по возрастам, что вот это есть в 40 лет, а вот это ни в коем случае в 40 не ешьте, а когда будет 60, тогда начнете. Такого не существует. В любом возрасте должен быть баланс микроэлементов. И в любом возрасте важна клетчатка. Важен качественный белок, например, рыба, яйца. В любом возрасте важно давать хорошие углеводы, например, цельное зерно, крахмалистые овощи, фрукты, и также зелень. Но есть некие нюансы индивидуальные, которые выявляет врач после лабораторного обследования. Например, кому-то мясо рекомендуют, а кому-то нет. Для кого-то водоросли будут полезны, а кому-то категорически противопоказаны. Поэтому говорим об индивидуальных решениях в диетологии, которые принимает доктор, обращая внимание на результат обследований как каждый отдельный клинический случай.

– А правда, что некоторые продукты с возрастом не усваиваются?

– Считается, что молоко и молочные продукты усваиваются хуже. Действительно, если говорить о молоке, то часто люди жалуются на симптомы вздутия, послабления стула после выпитого стакана молока. Немного хуже перевариваются мясные продукты. Это связано с тем, что наш ферментативный потенциал снижается, и мы сложные белковые продукты перевариваем хуже. Функции пищеварительного тракта снижаются, слизистая становится все более уязвимой. У старых людей в очень преклонном возрасте может быть плохая переносимость даже сырых овощей.

– Стоит ли отказываться от коровьего молока и заменять его растительным? Есть ли в пакетированном растительном молоке полезные вещества или это просто дань моде?

– Заменять коровье альтернативным не стоит. Правильнее вообще отказаться от любого вида молока. В крайнем случае, если вам хочется такого вкуса, то сделайте сами дома миндальное.

– Чем старше становится человек, тем легче он набирает вес. С чем это связано?

Такие изменения весовые прежде всего связаны с изменением гормонального сценария в организме. То есть, одни гормоны "уходят на пенсию", грубо говоря, а другие наоборот, проявляют свою активность, которую раньше обнаруживали меньше. Речь идет, прежде всего, об инсулине. У пожилых людей он повышается и очень часто повышается инсулинорезистентность, которая нередко является основной причиной набора лишнего веса. Также с возрастом теряет свою функцию щитовидная железа. Гипотиреоз – одна из лидирующих гормональных причин у пожилых людей. Кроме того, стоит заметить, что с возрастом у нас обменные процессы замедляются. Теряется процент мышечной массы, если человек ее физически не поддерживает. Это так называемая саркопения. И это, естественно, тоже приводит к замедлению обменных процессов. К этому если еще добавить дефицит витамина D, который у украинских пенсионеров встречается практически в 100 процентах случаев (а уже к этому возрасту нарушена работа печени у некоторых людей), то вот он вам – патологический портрет, почему так происходит.

– Кому легче похудеть: мужчине или женщине?

– Конечно, мужчине. Мужчине, потому что защищают его от лишнего веса мужские половые гормоны. Иногда даже некорректно назначать мужские гормоны женщинам для того, чтобы сбросить вес. Это негуманно по отношению к женскому организму. Вторая причина, почему мужчины легче худеют, – это то, что у них от природы больший процент мышечной массы и меньше жировой. Они метаболически изначально уже в лучших условиях находятся.

– А кто прилежнее соблюдает диеты среди ваших клиентов – мужчины или женщины? У кого быстрее результат?

– У мужчин. Мужчины менее эмоциональны, более последовательны, более целеустремленны и больше боятся плохих анализов. Когда они видят повышенный сахар в крови или холестерин, или низкий тестостерон, то управлять мужским пищевым поведением достаточно легко.

– Какие известные диеты самые эффективные и менее вредные, и какие самые популярные среди ваших клиентов?

– Мы как врачи-диетологи прописываем индивидуальные протоколы питания в зависимости от тех или иных ситуаций. Если говорить о массовом назначении или потреблении диет, то уже давным-давно определился лидер – это DASH-диета, которая помогает работать с гипертензией и разработана врачами для пациентов с патологией сердечно-сосудистой системы и повышенным артериальным давлением. Также уже три года занимает лидерскую позицию средиземноморская диета по соотношению эффективности в плане здоровья, безопасности и снижения веса. Все остальные диеты в этот список даже не входят.

– Это вопрос, который волнует многих. Реально ли есть все и не набирать вес или лучше придерживаться всю жизнь диеты, но вкусной?

– На мой взгляд, здоровое питание может быть только вкусным. Если еда невкусная, то она уже априори не может относиться к здоровой. Есть все и не толстеть – это некая суперспособность, дар, который есть не у всех людей. И этот дар, как правило, длится не всю жизнь. Все равно наступает такой момент времени, та же менопауза, например. Когда то, что было раньше, уже не срабатывает. Важнее даже не то, что вы едите для снижения веса, а то, как вы это делаете. Имеется в виду режим питания и структура рациона. Есть много примеров, когда едят все полезное, но не в то время и набирают вес. Даже еще более важно то, от чего мы отказываемся. Можно есть все полезное и правильное, но параллельно еще наваливая сахара, муки, печенья, бутылочку просекко на ужин. Пока мы не отказались от второй части, эффекта не будет.

– А почему время принятия пищи влияет на набор веса?

– Это связано с регуляцией обмена веществ. Есть гормоны, которые великолепно работают утром, и есть еда, которая прекрасно показывает результаты в первой половине дня. Но если те же продукты оказались во второй, то, к сожалению, вы больше вреда получите, чем пользы.

– А какие продукты можно есть после шести вечера?

– Те, которые не повышают инсулин. И главный критерий выбора продукта во второй половине дня (а вторая половина дня начинается не с 18-ти, а с 15-ти) – снижение чувствительности клеток инсулина. Соответственно, вся еда, которая инсулин повышает, будет давать прибавку.

– В ваших рационах для клиентов есть разрешенные "вредные" продукты: колбаса, печенье, сгущенка или это – табу?

– Запрещенные продукты мы называем таким словом, как "читтинг", а в медицине – "рефид". Раз в неделю, следуя правилу рефида, вы можете позволить себе все что угодно. Я не акцентирую есть обязательно сгущенку. Для кого-то пельмени могут быть самой вкусной запрещенной едой. Просто вы назвали такое самое вредное. Как правило, клиенты уже не такое выбирают, а что-то из разряда пасты, пиццы. По этому скучают больше, чем по сгущенке.

– А как питаетесь вы? Позволяете ли себе вредные продукты, ту же пиццу, жареное, копченое или это под запретом для диетолога?

– Жареное и копченое – табу для диетолога. Пиццу я не очень люблю. Из таких вот вроде бы недиетологических продуктов, хотя я не могу сказать, что они категорически неполезны, я очень люблю хлеб и могу позволить себе пасту в обеденное время. И раз в месяц точно это делаю. Я могу съесть домашнее печенье, которое приготовил мой сын. Диетологи нормальные люди вполне, мы же не орторексики, и у нас нет нарушений пищевого поведения. Иногда что-то может быть позволено в рамках того же рефида. Когда это редко, например, один раз в неделю, в обеденное время, то это абсолютно не критично.

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