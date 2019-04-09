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/Диета и фитнес

"Есть один секрет": украинская секс-бомба рассказала, как быстро похудеть

1.2тЧитать материал на украинском

Украинская секс-бомба, певица и актриса Даша Астафьева рассказала, как быстро похудеть.

Так, подробностями звезда поделилась в эфире на радио "Новое время".

"Так, ужин мы заменяем печеными яблоками. После чего в организме происходят такие биохимические процессы, что вот это яблоко, оно просто растворяет все плохое, что ты съел. И оно все улетучивается", — рассказала Даша (видео смотрите ниже).

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее телеведущая Маша Ефросинина рассказала, что не поддерживает челленджи "как похудеть за 21 день". Она призналась, что главным пунктом для похудения к лету является правильный завтрак.

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Персона
Даша Астафьева
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