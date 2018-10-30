МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
LTE планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ШоуКияни

/Диета и фитнес

Ешь, как "ангел": Белла Хадид раскрыла содержимое своего холодильника

1.7тЧитать материал на украинском

Одна из самых высокооплачиваемых супермоделей в мире Белла Хадид, которая через три недели выйдет на подиум в качестве "ангела" Victoria`s Secret, показала содержимое своего холодильника.

Фотографиями модель поделилась на своей странице в Instagram. "Если кто-то хочет, чтобы я покупала продукты и раскладывала их в его холодильнике, то я работаю утром",- написала Белла.

Ешь, как "ангел": Белла Хадид раскрыла содержимое своего холодильника
Ешь, как "ангел": Белла Хадид раскрыла содержимое своего холодильника
Ешь, как "ангел": Белла Хадид раскрыла содержимое своего холодильника
Новости
"Сахару бой": Анита Луценко раскрыла новые секреты похудения

Судя по снимкам, можно сделать вывод, что Хадид - поклонница здоровых перекусов. На поклах ее холодильника можно увидеть морковь, сельдерей и ягоды. Кроме того, модель одержима органическими напитками.

Также Белла не полностью отказывается от сладкого и покупает баночки с не очень здоровыми гранатовыми соками и варенье.

Ешь, как "ангел": Белла Хадид раскрыла содержимое своего холодильника
Ешь, как "ангел": Белла Хадид раскрыла содержимое своего холодильника

При этом она сама ходит за продуктами в один из известных супермаркетов Нью-Йорка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог Беллы Хадид Чарльз Пасслер рассказал о том, как ей удается всегда быть стройной, не изнуряя себя голодом и диетами.

Персона
Белла Хадид
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги