Ешь, как "ангел": Белла Хадид раскрыла содержимое своего холодильника

Одна из самых высокооплачиваемых супермоделей в мире Белла Хадид, которая через три недели выйдет на подиум в качестве "ангела" Victoria`s Secret, показала содержимое своего холодильника.

Фотографиями модель поделилась на своей странице в Instagram. "Если кто-то хочет, чтобы я покупала продукты и раскладывала их в его холодильнике, то я работаю утром",- написала Белла.

Судя по снимкам, можно сделать вывод, что Хадид - поклонница здоровых перекусов. На поклах ее холодильника можно увидеть морковь, сельдерей и ягоды. Кроме того, модель одержима органическими напитками.

Также Белла не полностью отказывается от сладкого и покупает баночки с не очень здоровыми гранатовыми соками и варенье.

При этом она сама ходит за продуктами в один из известных супермаркетов Нью-Йорка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог Беллы Хадид Чарльз Пасслер рассказал о том, как ей удается всегда быть стройной, не изнуряя себя голодом и диетами.