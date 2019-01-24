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/Диета и фитнес

Ешь и худеешь: раскрыт уникальный способ потерять вес

1.1тЧитать материал на украинском

Эксперты в области питания рассказали, как избавиться от лишних килограммов, не отказываясь от привычного рациона питания.

Так, по мнению специалистов, нужно следовать диете, которая основана на "правилах пяти столовых ложек", сообщает Iamlosingweighttoday.

Что такое диета "5 ложек"?

Популярная диета "5 пять ложек" — одна из интерпретаций идеи дробного питания. По мнению экспертов, 5 столовых ложек — именно то количество, которое необходимо обычному человеку для одного приема пищи, чтобы восполнить запас энергии и утолить голод. Такой подход поможет в первую очередь тем, чей лишний вес появился вследствие переедания, и неумения контролировать свои порции.

Это тип питания включает много овощей, медленные углеводы (цельнозерновые каши), бобовые, некрахмалистые овощи, несладкие фрукты.

Ешь и худеешь: раскрыт уникальный способ потерять вес

Фото: vfigure.ru

Отмечается, что диета "5 ложек" вносит строгий запрет на газированные напитки и напитки, содержащие сахар (в том числе любые соки). Также рекомендуется воздерживаться от жареной и приготовленной во фритюре пищи, а также полуфабрикатов.

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Как соблюдать диету "5 ложек"

  • Класть себе в тарелку не более пяти столовых ложек еды;

  • Следить за тем, чтобы паузы между приемами пищи были не короче трех часов;

  • Перекусывать несладкими фруктами;

  • Пить много воды.

Ешь и худеешь: раскрыт уникальный способ потерять вес

Фото: vfigure.ru

Стоимость такой диеты

Диета "5 ложек" — это недорогой тип питания, ведь следуя ей, не потребуется покупать никаких экзотических продуктов. Например, вы можете приготовить на обед порцию тушеного мяса. Это вам обойдется примерно в 100 гривен.

Помогает ли при похудении

Диета "5 ложек" поможет вам похудеть при условии соблюдения правил. Главное — следить за количеством употребленной пищи.

Ешь и худеешь: раскрыт уникальный способ потерять вес

Фото: vfigure.ru

Насколько легко следовать диете "5 ложек"

Данная диета является одной из самых сбалансированных и легко переносимых. Ведь придерживаясь ее, вам не придется отказываться от любимой пищи, а лишь ограничить количество ее потребления. Также придерживаться такого типа питания весьма удобно, ведь в сети можно найти массу рецептов, которые будут подходить для такого рациона.

Как сообщал OBOZREVATEL, американские медики и специалисты в области диетологии составили список популярных диет на 2019 год. Так, в десятку лучших вошла диета клиники Майо.

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