Эксперт рассказал, чем отличаются яйца с белой и коричневой скорлупой

Цвет скорлупы яиц, который бывает белым либо коричневым, никак не влияет на вкусовые и питательные свойства продукта. Также он ничего не может сказать об образе жизни птицы.

Об этом рассказал диетолог Айтор Санчес. По словам эксперта, окраска скорлупы яиц зависит от породы кур, пишет испанское издание La Vanguardia.

Так, в магазине можно найти яйца с белой и коричневой скорлупой. При этом, по статистике, охотнее люди покупают именно белые яйца, потому что они кажутся им более "правильными" и "менее сельскими", пишет издание.

Как известно, в яйце идеально сбалансировано сочетание питательных веществ, микроэлементов, витаминов и аминокислот. Белок, содержащийся в курином яйце, по своим свойствам превосходит рыбный или мясной.

Также в составе яйца присутствуют холин, который регулирует работу нервной системы, биотин, фолиевая кислота. Селен и лютеин являются мощными антиоксидантами; незаменимые аминокислоты способствуют строительству белков; железо легко усваивается организмом, а каротиноиды предотвращают возрастную потерю зрения, в том числе – катаракту.

При этом необходимо помнить, что в яйцах содержится холестерин, поэтому не рекомендуется употреблять более 1-2 штук в день.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были озвучены 5 причин, почему перепелиные яйца нужно включить в рацион. Благодаря ценным веществам и полезным свойствам они оказывают положительное влияние на здоровье. При этом они имеют большую питательную ценность, чем куриные.