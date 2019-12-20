Это не диета: эксперт раскрыла секрет похудения Аллы Пугачевой

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева заметно похудела. Так, ей удалось это сделать благодаря отказу от соли.
Об этом рассказала подруга певицы — бизнесвумен Алина Редель, чьи слова подтвердила диетолог Надя Шарк. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Алла Пугачева
Фото: replyua.net
По словам Редель, Пугачева перестала есть соленое, сладкое и делает раз в неделю разгрузочный день. Опираясь на слова подруги певицы диетолог сделала вывод, что скорее всего Алла Борисовна придерживается не диеты, а бессолевого питания.
"Алла Борисовна выбрала бессолевое питание. И это верное решение. Слишком много соли в рационе быть не должно, так как она задерживает жидкость в организме. И если регулярно употреблять большое количество соленых продуктов, то повышается артериальное давление, возникают болезни почек, нарушается обмен кальция", — объяснила диетолог.
Алла Пугачева
Фото: instagram/maxgalkinru
Кроме того, она добавила, что по ее мнению, Пугачева сбросила вес, поскольку отказалась именно от слабосоленой рыбы и чипсов.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 70-летняя Алла Пугачева взбудоражила сеть новым снимком. На нем она позировала в ночной рубашке.
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