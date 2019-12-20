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20 декабря • обновлено в 10:27
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/ Диета и фитнес

Это не диета: эксперт раскрыла секрет похудения Аллы Пугачевой

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Примадонна российской эстрады Алла Пугачева заметно похудела. Так, ей удалось это сделать благодаря отказу от соли.

Об этом рассказала подруга певицы — бизнесвумен Алина Редель, чьи слова подтвердила диетолог Надя Шарк. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Алла Пугачева

Алла Пугачева

Фото: replyua.net

По словам Редель, Пугачева перестала есть соленое, сладкое и делает раз в неделю разгрузочный день. Опираясь на слова подруги певицы диетолог сделала вывод, что скорее всего Алла Борисовна придерживается не диеты, а бессолевого питания.

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"Алла Борисовна выбрала бессолевое питание. И это верное решение. Слишком много соли в рационе быть не должно, так как она задерживает жидкость в организме. И если регулярно употреблять большое количество соленых продуктов, то повышается артериальное давление, возникают болезни почек, нарушается обмен кальция", — объяснила диетолог.

Алла Пугачева

Алла Пугачева

Фото: instagram/maxgalkinru

Кроме того, она добавила, что по ее мнению, Пугачева сбросила вес, поскольку отказалась именно от слабосоленой рыбы и чипсов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 70-летняя Алла Пугачева взбудоражила сеть новым снимком. На нем она позировала в ночной рубашке.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Алла Пугачева
Место
Россия
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Комментарии на сайте не модерированы
Карпенко Алексей
Карпенко Алексей
Сначала бессолевое питание, потом питание без питания... Бабке пора на кладбище, вот и пытается ускорить процесс.
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